El mejor producto natural para eliminar la plaga de cucarachas del hogar para siempre

La plaga de cucarachas es uno de los desafíos más difíciles a los que se puede enfrentar una familia en el hogar, pues este tipo de insectos suelen contar con una importante resistencia a insecticidas y repelentes logrando proliferar durante semanas y meses en sus nidos y lugares de escondite.

Es por ello que desde el pasado 2024 un grupo de científicos del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa de Argentina, confirmó que lograron detectar que las lactonas cuentan con una eficacia similar al DEET que usan los insecticidas contra las cucarachas, lo cual beneficia a las personas gracias a que no son tóxicas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Así puedes usar solo jugo de limón para eliminar las cucarachas definitivamente La plaga de cucarachas en el hogar es una preocupación común para muchas personas, sin embargo, existe un método efectivo con jugo de limón para eliminar su presencia. 25 junio, 2024

¿Cómo actúa la lactona contra la plaga de cucarachas?

Fue a través de experimentos de laboratorios realizados por especialistas del CITEDEF, que se lograron identificar a dos tipos de lactonas como no tóxicas para los humanos pero con la misma efectividad contra la plaga de cucarachas, lo cual abre la posibilidad a dejar de sufrir por alergias e irritaciones con el uso de estos químicos.

Se detalló que la lactona delta y gamma producen en las cucarachas una repelencia similar a la DEET de los insecticidas. “Una vez que se identifican sustancias naturales con estas propiedades, se estudian a fondo y se evalúa la posibilidad de desarrollar con ellas productos comerciales”, se lee en el estudio científico.

¿En dónde se encuentra la lactona?

De acuerdo con lo mencionado por los investigadores, la lactona que sirve como repelente contra las cucarachas se suele encontrar principalmente en alimentos que consumen los humanos diariamente. Entre estos están los siguientes:

Tomates

Duraznos

Naranjas

Maní

Café

Té

Carnes rojas y blancas

Es importante destacar que por sus sabores y olores agradables, suelen actuar como un repelente natural para este tipo de insectos.

¿En dónde hacen nido las cucarachas?

Vale la pena señalar que en esta temporada del año, las cucarachas suelen hacer nido en lugares como la parte trasera de los refrigeradores, estantes de comida en los hogares, coladeras, así como debajo de muebles que propicien su proliferación.

Crean equipo de resucitación automático

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.