Astrónomos encuentran “galaxias fantasma” y explican de qué están formadas

Las galaxias fantasma son enormes estructuras cósmicas detectadas en los últimos años por observatorios como el Hubble y radiotelescopios terrestres. A diferencia de la Vía Láctea, no contienen estrellas visibles y están compuestas casi por completo de gas hidrógeno y materia oscura.

Estos objetos se identificaron entre 2024 y 2026 gracias a estudios de radiofrecuencia y análisis gravitacionales. Su existencia obliga a replantear cómo nacen las galaxias y cuántas estructuras invisibles podrían poblar el universo.

¿Qué son las galaxias fantasma?

Son acumulaciones masivas de gas y materia oscura con forma galáctica, pero sin luz propia. No son errores de observación ni ilusiones ópticas.

Su importancia radica en que representan una etapa temprana de evolución galáctica que nunca se “encendió”, ofreciendo una ventana directa al pasado del cosmos.

¿Cómo se descubrieron y por qué parecen tan raras?

Se detectaron al observar emisiones de hidrógeno en radio y distorsiones gravitacionales en la luz de objetos lejanos.

Parecen raras porque los telescopios tradicionales buscan luz visible. Con nuevas tecnologías, los científicos esperan encontrar muchas más.

¿Por qué no tienen estrellas?

El gas en estas galaxias es demasiado disperso para colapsar y formar estrellas. No alcanzó la densidad necesaria para iniciar la fusión nuclear.

Esto demuestra que no todas las galaxias siguen el mismo camino evolutivo y que el universo admite múltiples formas de organización.

¿Cuál es el papel de la materia oscura?

La materia oscura actúa como estructura base que mantiene unido al gas, aunque no interactúa con la luz.

Estudiar galaxias fantasma permite observar la materia oscura sin interferencias, lo que mejora los modelos cosmológicos actuales.

Importancia para la ciencia y su cambio de visión al universo

Funcionan como fósiles cósmicos que conservan información del universo primitivo. Ayudan a responder cuándo y por qué se forman las galaxias.

Además, revelan que gran parte del universo podría estar compuesto por estructuras invisibles, ampliando radicalmente nuestra percepción del cosmos.

