Artemis II EN VIVO: Transmisión en tiempo real de la misión de la NASA sobrevolando la Luna

En un momento histórico para la exploración espacial, la misión Artemis II de la NASA avanza en su sexto día de vuelo con un sobrevuelo cercano a la Luna que ya marca un nuevo récord de distancia para una misión tripulada. La nave Orion superará el límite alcanzado por el Apolo 13, y todo puede seguirse completamente en vivo.

Este lunes 6 de abril, la humanidad podrá seguir en vivo la transmisión de la nave de la NASA, cuyos tripulantes estarán disfrutando de un espectáculo irrepetible que compartirán con los habitantes de la Tierra.

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EN VIVO: Artemis II pasa cerca de la Luna en su sexto día de viaje

La misión Artemis II se encuentra en una de sus fases más esperadas: el sobrevuelo lunar. Durante este punto del viaje, la nave Orion se aproxima a la superficie de la Luna, permitiendo a los astronautas observar el satélite natural como nunca antes en décadas.

Este evento no solo es clave por su valor científico, sino también porque representa el regreso de misiones tripuladas a las inmediaciones de la Luna tras más de 50 años. Además, la transmisión en vivo de la NASA permite al público seguir cada maniobra, imágenes del espacio profundo y momentos únicos como posibles eclipses solares desde la perspectiva de la tripulación.

Uno de los hitos más importantes es que Artemis II superará la distancia máxima que alcanzaron los astronautas del Apolo 13, consolidándose como una misión histórica dentro del programa Artemis, cuyo objetivo es preparar el regreso del ser humano a la superficie lunar.

Para ver la transmisión en vivo de Artemis II, basta con ingresar a los canales oficiales de la NASA, donde se comparte contenido en tiempo real, incluyendo audio de la tripulación, imágenes de la Tierra y la Luna, así como actualizaciones constantes.

Ingreso a la esfera de influencia: En punto de las 11:41 horas centro de México , Orion se adentrará a 66,098 km de la superficie del satélite.

, Orion se adentrará a 66,098 km de la superficie del satélite. Nuevo récord: Alrededor de las 12:56 horas centro de México , la misión de la NASA, Artemis II, rebasará la marca histórica de distancia de Apolo 13.

, la misión de la NASA, Artemis II, rebasará la marca histórica de distancia de Apolo 13. Inicio de observaciones: A las 13:45 horas comenzarán las tareas de inspección visual de la superficie lunar.

Puedes seguir la transmisión del sobrevuelo luna en vivo desde el canal de YouTube de la NASA.

¿Cuándo regresarán los astronautas de Artemis II a la Tierra?

De acuerdo con el plan de vuelo de la NASA, la misión Artemis II tendrá una duración aproximada de 10 días. Tras completar el sobrevuelo lunar, la nave Orion iniciará su trayectoria de regreso hacia la Tierra.

Se prevé que los astronautas reingresen a la atmósfera terrestre y aterricen en el océano en los próximos días, culminando así una misión crucial para el futuro de la exploración espacial.

Este regreso será clave para evaluar el desempeño de los sistemas de la nave, así como la capacidad humana para soportar viajes más largos, con miras a futuras misiones que buscarán llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar e incluso a Marte.