NASA planea crear la primera colonia humana en la Luna

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) dio a conocer sus planes para crear la primera colonia humana en la Luna tras el lanzamiento de Artemis programado para el 1 de abril, aquí te contamos en qué consiste esta nueva misión.

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NASA suspenderá Gateway y construirá base lunar

Con Gateway se buscaba construir una estación espacial en la órbita de la Luna pero ahora el proyecto se enfocará en construir una base en la superficie de nuestro satélite natural.

Este cambio en el proyecto ocurre tras el anuncio de la reestructura de Artemis que busca mandar astronautas a la Luna. La agencia tiene la intención de crear una infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie lunar.

To build a sustained human presence on the Moon, we are building @NASAMoonBase, prioritizing surface operations and scalable infrastructure.



- Frequent robotic landings and mobility testing including MoonFall drones

- Starting in 2027 nearly monthly cadence of equipment and… pic.twitter.com/3T00Y450kO — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) March 24, 2026

¿Cómo será la primera colonia humana en la Luna?

Artemis tiene como objetivo llevar a astronautas a la Luna en 2028 y esta reorganizando su calendario para realizar el alunizaje a partir de Artemis IV en 2028.

La primera fase consistirá en reemplazar las misiones únicas con un enfoque estandarizado que generará un aprendizaje significativo. La segunda fase esta enfocada en la construcción de una infraestructura semihabitable que permitirá las primeras visitas a la Luna. Mientras que la tercera será para terminar de construir una infraestructura permanente para que los astronautas puedan vivir en la base de forma continua.

Invertirán 20 mil millones de dólares

Se tiene planteada una inversión de alrededor de 20 mil millones de dólares para los próximos 7 años con docenas de misiones.

Por su parte, el presidente Donald Trump solicitó a la agencia una estrategia para asegurar "la superioridad estadounidense en el espacio".

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