Viaje a la Luna: EN VIVO lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA

La NASA llevará a cabo el lanzamiento de Artemis II, la misión cuyo objetivo es volver a llevar al ser humano a la Luna después de más de medio siglo del primer viaje a nuestro satélite y si no te quieres perder este hecho histórico te decimos dónde verlo en vivo.

¡Por fin llegó el día! 🤩

🌔 Este miércoles se tiene programado el lanzamiento de la misión Artemis II de la @NASA.

Este lanzamiento tiene diversos objetivos, muy diferentes a lo que se veía hace 50 años, y serán claves para futuros avances y misiones en Marte el espacio… pic.twitter.com/a2sgn9v6jY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 1, 2026

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¿Dónde ver en vivo el lanzamiento Artemis II?

El lanzamiento de Artemis II podrá verse en todas las plataformas y redes sociales de la NASA. Desde las 07:45 comenzó la cobertura de las operaciones de carga de combustible del cohete.

The fueling process for the Artemis II rocket has picked up speed. The rocket is now more quickly filling with liquid oxygen and liquid hydrogen.



When the core stage is completely full, it will contain 196,000 gallons of liquid oxygen and 537,000 gallons of liquid hydrogen. pic.twitter.com/wejiCveeNb — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 1, 2026

Alrededor de las 12:18 horas los astronautas comenzaron a abordar la nave Orion y a las 12:40 horas comenzará la cobertura del lanzamiento en NASA+ en inglés y a las 16:24 comenzará el despegue y la cobertura será hasta 15 minutos después del despegue.

Alrededor de las 16:10 p.m. de la tarde, los astronautas cierran las vísceras de sus cascos. Esto permite que el oxígeno para ellos se regule y estén seguros durante el despegue. Los ingenieros de la NASA verfican los últimos detalles.

16:24 horas: Los ingenieros de la NASA dan luz verde para el lanzamiento de Artemis II.

16:28 horas: Comienza la presurización de los tanques y Orion comienza a utilizar energía interna y termina el reabastecimeinto de hidrógeno líquido de la tapa central.

16:33 horas: Se observa una nube blanca salir de Orion se trata de oxígeno líquido que está siendo liberada.

16:34 horas: Comienza la prueba de encendido de los motores principales RS25.

16:35 horas: Inicia la secuencia automática de lanzamiento.

16:36 horas: Despega Orion, llevando los sueños de toda la humanidad, al reabrir la investigación en la Luna.

16:40 horas: Los dos enormes cohetes laterales se separan de al tapa central y caen al oceáno Atlántico.

16:41 horas: Los astronautas a bordo de Orion llegan a una zona donde el viaje se siente más controlado; disminuye la vibración y el ruido. Se apaga el cuarto motor.

Si quieres ver el lanzamiento, estará disponible en español aquí.

Para seguir la cobertura completa puedes hacerlo aquí

¿Cuál es el objetivo de Artemis II?

La misión Artemis II tiene como objetivo poner a prueba los sistemas de la nave Orion, específicamente los relacionados con el soporte vital de la tripulación.

Esto permitirá validad la seguridad y funcionamiento de los sistemas ante futuras misiones de alunizaje. Así que este vuelo marcará un paso decisivo para que la humanidad pueda volver a pisar la Luna y hasta llegar a Marte.

Estudiarán los efectos que provoca en los astronautas la misión Artemis II

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