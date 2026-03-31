¡Viaje a la Luna! Hora y dónde ver el lanzamiento de Artemis II en México

Este 1 de abril se llevará a cabo la Misión Artemis II, uno de los momentos más esperados en las últimas décadas pues marca el regreso de la humanidad a la órbita lunar y si no te lo quieres perder te decimos a qué hora y dónde verlo.

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¿Dónde y a qué hora ver el lanzamiento de Artemis II?

De acuerdo con información de la NASA, el lanzamiento de Artemis II se transmitirá en NASA+, NASA TV, en el sitio web de la NASA, en redes sociales y en YouTube con señales en inglés y español y se podrán ver los preparativos, el despegue y las etapas iniciales del vuelo.

El canal de YouTube de la NASA en español ofrecerá una señal propia para los países latinoamericanos. En las primeras horas se emitirán los preparativos de la carga de combustible y la revisión técnica del cohete.

Puedes ver el lanzamiento aquí:

Hora exacta del lanzamiento de Artemis II

El lanzamiento se tiene programado para las 18:24 horas (hora del Este de Estados Unidos) del 1 de abril, mientras que los horarios de los países de Latinoamérica son:

México: 16:24 horas

Argentina y Chile: 19:24 horas

Colombia y Perú: 17:24 horas

A las 07:45 horas de Estados Unidos comienza la cobertura de las operaciones de carga de combustible en el cohete SLS.

Para las 12:40 horas será la cobertura del lanzamiento en NASA+ en inglés y a las 4:45 en español y continuará hasta 15 minutos después del despegue.

Aproximadamente dos horas y media después del lanzamiento, la NASA celebrará una conferencia posterior una vez que la etapa superior del cohete SLS haya realizado una maniobra orbital para llevar a Orion y a su tripulación a una órbita terrestre alta.

Cabe señalar que la NASA dio a conocer que los horarios pueden variar, por ello es importante mantenerse pendiente de cualquier cambio.

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