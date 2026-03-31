“Rise”, la mascota de la NASA que viajará a la Luna con los nombres de 5.6 millones de personas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) presentó a "Rise" la mascota que acompañará a Artemis II en su viaje alrededor de la Luna este miércoles 1 de abril, marcando el regreso de la humanidad a nuestro satélite natural.

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"Rise" el peluche que viajará a la Luna

"Rise" es un peluche con forma de Luna sonriente y gorra de capitán que viajará a bordo de la nave Orion. Además, permitirá confirmar visiblemente el momento en el que la tripulación entra en microgravedad.

Su diseño está inspirado en la icónica fotografía "Earthrise" de 1968 que capturó a la Tierra azul elevándose sobre el horizonte gris y desolado de la superficie lunar.

Millones de nombres van a la Luna

Pero "Rise" no solo será un indicador de gravedad cero también es el encargado de llevar en una tarjeta micro SD los nombres de 5.6 millones de personas que se registraron.

En redes sociales, la NASA compartió fotografías en las que se puede ver a los astronautas de Artemis II colocando la micro SD con los nombres para que "Rise" la lleve a la Luna.

Fist bump, Rise!



Very emotional moment zipping up Rise, knowing we are bringing 5,647,889 names with us on this journey around the Moon. For all!



People from around the world submitted their names through the Send Your Name with Artemis campaign.



These names were downloaded… pic.twitter.com/gKxvrHw7M0 — Reid Wiseman (@astro_reid) March 29, 2026

¿En que consiste la misión Artemis II?

El vuelo de prueba de Artemis II será la primera misión de la NASA con tripulación y a bordo de la nave espacial Orion los astronautas confirmarán que todos los sistemas de la nave funcionen correctamente.

Orion efectuará diferentes maniobras para elevar su órbita alrededor de la Tierra y situará a la tripulación e un retorno libre desde la Luna en la que la gravedad de la Tierra atraerá de forma natural la nave de regreso.

La tripulación viajará cerca de 7 mil 400 kilómetros más allá del lado lejano de la Luna y podrán ver la Tierra y el satélite natural desde las ventanas.

Se tiene previsto que la misión dure alrededor de 10 días, pues el viaje de regreso es de cuatro. Después de Artemis II, Orion volverá a viajar a la Luna con la tripulación para que caminen sobre la superficie lunar como parte de la misión Artemis IV.

La humanidad vuelve a la Luna con lanzamiento de Artemis II

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