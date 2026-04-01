¡Artemis II a la mexicana! La comida para la tripulación del viaje a la Luna fue creada por investigadores aztecas

Investigadores liderados por Enrique Álvarez desarrollaron una tecnología capaz de deshidratar los alimentos para permitirle a los astronautas de Artemis II comer durante la misión y, de acuerdo con la empresa, el producto conserva su sabor, textura y nutrientes hasta por 10 días sin necesidad de refrigeración.

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La innovación responde a la necesidad de transportar alimentos ligeros, seguros y delarga duración dentro de la cápsula Orión con un avance que posiciona a México como un actor clave en la exploración espacial de la Luna y Marte.

¿Por qué no se puede llevar comida normal al espacio?

La comida normal no es apta para el espacio debido a las limitaciones físicas y sanitarias, la cápsula Orión es angosta y no hay espacio para la refrideración. Además, la microgravedad genera que las migas y los líquidos floten y terminen por dañar los sistemas de la nave espacial.

La NASA necesita alimentos compactos, estables y fáciles de consumir, lo que convirtió a los alimentos deshidratados en la mejor opción.

¿Qué productos incluye el menú mexicano?

Frutas deshidratadas: Piña, mango, guanábana, tomate, tuna

Verduras y ensaladas listas para consumir

Proteínas: Carne de res, cerdo, pescado, trucha y charales (peces pequeños)

Sopas instantáneas: Pollo y camarones

Opciones innovadoras: Hamburguesas, combinaciones como charales y mango

Estos productos conservan sus cualidades de sabor y olor, lo que permite a los astronautas disfrutar de comida auténtica fuera de la Tierra.

¿Cómo se prepara y consume en el espacio?

El sistema está diseñado para ser práctico y seguro, por lo que los alimentos llegan en envases compactos y ligeros, luego:



Se rehidratan con agua potable de dispensadores especiales

Se pueden recalentar utilizando equipos portátiles como un maletín

No genera residuos peligrosos y no requiere cocción, por lo que el proceso facilita la alimentación y cumple con los estándares de la NASA.

Ventajas, duración y nutrición

Los alimentos destacaron por:



Larga vida útil: Se pueden almacenar durante años sin perder calidad

Alto valor nutricional: Conservan vitaminas, proteínas y minerales

Sin aditivos: No contienen conservantes ni colorantes artificiales

Eficiencia: Ocupan poco espacio y reducen el desperdicio