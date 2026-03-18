La misión lunar Artemis II enfrenta amenaza de tormenta solar; advierte la NASA

La NASA confirmó que mantendrá vigilancia permanente sobre el Sol durante la misión Artemis II, con el fin de proteger a sus 4 astronautas. Las tormentas solares representan uno de los mayores riesgos en el espacio profundo, especialmente en trayectos fuera del escudo natural de la Tierra.

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La misión Artemis II marcará el regreso de humanos a la órbita lunar tras décadas. Por eso, la agencia espacial implementa monitoreo en tiempo real, sensores de radiación y protocolos de emergencia para reducir cualquier impacto en la salud de la tripulación.

¿Qué son las tormentas solares?

Las tormentas solares son explosiones de energía del Sol que liberan partículas cargadas a gran velocidad. Se originan por llamaradas o eyecciones de masa coronal que viajan por el espacio que:



Liberan energía extrema

Emiten radiación peligrosa

Pueden impactar naves espaciales

Este fenómeno preocupa porque aumenta la radiación en misiones fuera de la Tierra, un factor crítico para la exploración humana.

¿Por qué son un riesgo en el espacio?

Fuera del campo magnético terrestre, los astronautas quedan expuestos a niveles más altos de radiación. Esto puede afectar su salud y desempeño, generando:



Riesgo de cáncer a largo plazo

Posibles fallas en sistemas electrónicos

Impacto en funciones cognitivas

La NASA considera este riesgo clave para futuras misiones a la Luna y Marte.

¿Quiénes viajan en Artemis II?

La tripulación incluye a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Viajarán a bordo de la cápsula Orión. El equipo representa experiencia internacional y marcará un paso clave en la exploración espacial moderna.

¿Cómo será el vuelo?

La misión durará cerca de 10 días. La nave rodeará la Luna y regresará a la Tierra en las siguientes etapas:



Lanzamiento con cohete SLS

Trayectoria alrededor de la Luna

Regreso sin aterrizaje lunar

Este vuelo permitirá validar sistemas antes de futuras misiones tripuladas.

¿Cómo monitoreará la NASA el Sol durante la misión?

La NASA y la NOAA observarán el Sol de forma continua con estos telescopios y satélites especializados:



Observatorios como SDO y SOHO

Satélites como GOES-19

Apoyo del rover Perseverance

Así son las protecciones de la cápsula Orión

Orión cuenta con tecnología para medir y reducir la radiación dentro de la nave, además de:



Sensores en toda la cabina

Dispositivos personales

Alarmas automáticas

En caso de emergencia, los astronautas pueden crear un refugio con materiales internos para bloquear radiación.

¿Qué pasa si ocurre una tormenta durante el vuelo?

Si se detecta una tormenta solar, la tripulación recibe alertas inmediatas y sigue estos protocolos de seguridad:



Activación de refugio temporal

Monitoreo médico constante

Ajustes en actividades

La radiación aumenta de forma gradual, lo que permite reaccionar a tiempo. Estas medidas buscan mantener la misión dentro de límites seguros.