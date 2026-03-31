Meteoros, planetas y un cometa visible: Eventos astronómicos de abril 2026 en México según la NASA

De acuerdo con la NASA, los eventos astronómicos de abril 2026 ofrecerán un programa excepcional para los aficionados de la astronomía y serán visibles desde cualquier parte de México. Los expertos prevén planetas brillantes, lluvias de meteoros y un prometedor cometa, catalogado como el más brillante del año.

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La guía "¿Qué ver?" y "Observa los cielos" de la NASA, detallan cuándo y cómo observar estos fenómenos astronómico en el hemisferio norte, principalmente con cielos despejados y mínima contaminación lumínica para poder disfrutar del espectáculo natural sin necesidad de equipos sofisticados.

Eventos astronómicos de abril de 2026

Uno de los eventos más destacados será el máximo brillo de Mercurio el 3 de abril, planeta que es difícil observar por su posición, la cuál será óptima para ver antes del amanecer.

Este mes también se verá la lluvia de meteoros Líridas, entre el 21 y el 21 de abril, este fenómeno permitirá observar hasta 20 meteoros por hora en condiciones de poca contaminación lumínica.

Finalmente, el cometa C/2025 R3 podría ser uno de los más visibles del año, que se podrá ver incluso con binoculares. La NASA indicó que abril será ideal para quienes gustan de la observación astronómica.

Consejos para ver cada evento astronómico

Lo ideal es ir a lugares con poca contaminación lumínica para poder disfrutar de estos eventos, como zonas rurales o parques nacionales, donde se ofrecen mejores condiciones de observación que en las grandes ciudades.

Una vez en el sitio, sugerimos:



Mirar hacia el este antes del amanecer

Usar aplicaciones como Stellarium o SkyView

Abrigarse bien y tener paciencia

Los especialistas especificaron que no se necesita un telescopio para ver estos eventos, sin embargo, podrías hacer uso de los binoculares para verlos mejor. La experiencia está sugerida para todos los integrantes de la familia, ya que a parte de recreativa es accesible para todos los miembros.