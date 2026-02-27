NASA retrasa hasta 2028 Artemis II y planea más misiones hasta llegar al alunizaje

La Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) anunció nuevas misiones a la Luna y compartió más detalles sobre Artemis II pues tuvo que ser pospuesto el lanzamiento.

NASA retrasa la misión Artemis II

De acuerdo con la información de la agencia espacial, se detectó un problema técnico en el cohete y debido a ello, el vuelo tuvo que ser pospuesto para inicios de abril.

Jared Isaacman, administrador de la NASA explicó en una conferencia que se incorporarán vuelos adicionales para fortalecer la preparación técnica y operativa antes del regreso a la superficie lunar.

Artemis IV, la nueva propuesta para el alunizaje

Además, la NASA anunció que tiene previstas dos misiones más para 2028 y busca replicar la lógica del Programa Apolo que avanzó mediante lanzamientos consecutivos con objetivos más complejos hasta poder lograr el alunizaje.

La misión Artemis IV buscará llegar a la Luna a principios de 2028 y la Artemis V a finales de ese mismo año. Es decir que esta serie de misiones tienen como principal objetivo el regreso del ser humano a la superficie lunar por primera vez desde 1972.

Aumentar el ritmo de lanzamientos reduce su complejidad y la idea principal es realizar lanzamientos cada 10 meses en vez de cada año. Cabe señalar que esta misión no solo destaca por su importancia, también porque la tripulación esta compuesta por:

Reid Wiseman (NASA): Comandante de la misión.

Victor Glover (NASA): Piloto, se convertirá en la primera persona de color en viajar a la Luna.

Christina Koch (NASA): Especialista de misión, será la primera mujer en realizar un viaje lunar.

Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense - CSA): Especialista de misión, primer astronauta no estadounidense en orbitar la Luna.

