La Misión Apolo 11 llevó por primera vez a la humanidad a la Luna y el hecho quedó grabado; sin embargo, surgieron muchas dudas y se cuestionó el trabajo de la Agencia Espacial Norteamericana NASA, estos son los mitos alrededor de Neil Armstrong y su viaje a nuestro satélite natural.

Mitos sobre la Misión Apolo II con Neil Armstrong

Una cadena televisiva sugirió que la misión había sido montada en un estudio de cine y una farsa para distraer a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Estos son algunos de los mitos:

En las fotografías capturadas por Neil Armstrong no se ven las estrellas y la NASA indicó que el astronauta tuvo que decidir entre ajustar la exposición de la cámara sobre el blanco traje espacial u oscurecer la luz para resplandecer el paisaje lunar.

También se cuestionó que dejaran una bandera de Estados Unidos, reflectores de 2 pies, una huella en forma de bota hecha por Neil Armstrong, pelotas de golf utilizadas por el astronauta Alan Shepard y tres Rovers de la NASA para conducir en la Luna.

Al colocar la bandera, los astronautas giraban y pisaban con fuerza alrededor del parante que sostenía la bandera y esto provocaba que se moviera sin cesar.

¿Cuántas misiones a la Luna se han hecho?

Apolo 11 el 16 de julio de 1969 con Neil Armstrong , Edwin E. Aldrin Jr, Michael Collins.

Apolo 12 el 14 de noviembre de 1969 con Charles Conrad Jr; Alan L. Bean; Richard F. Gordon Jr.

Apolo 14 el 31 de enero de 1971 con Alan B. Shepard Jr.; Stuart A. Roosa; Edgar D. Mitchel.

Apolo 15 el 26 de julio de 1971 con David R. Scott; James B. Irwin; Alfred M. Worden.

Apolo 16 el 16 de abril de 1972 con John W. Young; Charles M. Duke Jr.; Thomas K. Mattingly II.

Apolo 17 el 7 de diciembre de 1972 con Eugene A. Cernan; Harrison H. Schmitt; Ronald E. Evans.

Y el próximo 6 de febrero de 2026, la nueva misión será Artemis II con Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y la primera mujer Christina Koch.

La humanidad vuelve a la Luna con lanzamiento de Artemis II

