Suena increíble, pero es real: China logró que 12 millones de habitantes de una ciudad vivan con “basura cero”

Hangzhou, capital de Zhejiang, en China, es una de las ciudades más pobladas del país. Allí viven aproximadamente 12 millones de personas y recientemente alcanzó reconocimiento internacional gracias a su política de “basura cero”.

Resulta que esta capital tecnológica fue seleccionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una de las 20 principales ciudades en alcanzar la categoría de cero residuos. Pero, ¿cómo lo hizo?

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La estrategia china para lograr “cero residuos”

El reconocimiento del Consejo Asesor sobre Cero Desechos de las Naciones Unidas a esta ciudad de China se debe a su sistema digital que conecta miles de puntos de recogida y plantas de tratamiento en tiempo real.

Según comunicó la administración local, la generación diaria de residuos por habitante descendió de 1,06 kilogramos en 2021 a 0,99 kilos en 2024.

La plataforma funciona como un “cerebro digital” capaz de supervisar 7.361 puntos de recolección y una flota de 1.780 vehículos de transporte. De este modo, coordina la actividad de nueve plantas de incineración y 11 instalaciones especializadas en el tratamiento de restos alimentarios.

Aunque parezca increíble, esto ha permitido a Hangzhou mantener un registro de cero vertido de residuos sólidos municipales desde finales de 2020, un verdadero hito que ha puesto a la ciudad a la vanguardia en sostenibilidad.

Crecen los ecocréditos en China: cómo funciona este sistema

El sistema que ha permitido que esta ciudad de China alcance el reconocimiento de la ONU no se limita a las plantas industriales, también llega a los hogares a través de programas como Huge Recycle, que facilitan la recogida a domicilio y transforman la basura en “ecocréditos”.

Según comunicaron, esta medida actúa como un incentivo para los residentes que participan activamente en el ciclo de reciclaje. Gracias a esto, desde 2022 se han recuperado cerca de 400.000 toneladas de recursos económicos.

Además, se han puesto en marcha otras acciones locales:

La instalación de más de 3.200 puntos de “ cero residuos ” en centros comerciales, escuelas y comunidades, con el objetivo de ampliar la red de reciclaje.

” en centros comerciales, escuelas y comunidades, con el objetivo de ampliar la red de reciclaje. La incorporación de autobuses de reciclaje en distritos específicos como Xihu, que facilitan el traslado de materiales reutilizables.

La aplicación de soluciones biológicas, como el uso de larvas de mosca soldado negra, para el tratamiento de desechos de cocina en Fuyang.

China rompe el mito: crecimiento económico no es sinónimo de contaminación

A pesar de su inmensa población y de tener una economía que supera los 2 billones de yuanes (286.370 millones de dólares), Hangzhou ha logrado un cambio histórico en la reducción de residuos, rompiendo el mito del crecimiento industrial contaminante.

Esta ciudad china fue nombrada como una de las 20 mejores ciudades del mundo en materia de residuos cero. Para la administración local, esto supone un “hito importante” en el reconocimiento internacional de la gestión de residuos sólidos de la ciudad.

La experiencia de Hangzhou se presentará como un caso de referencia mundial el 30 de marzo en Nueva York y Nairobi durante los actos oficiales del Día Internacional de Cero Desechos.