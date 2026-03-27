Pasos para conseguir tu tarjeta de embarque a la misión Artemis II

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) enviará a cuatro astronautas a la Luna como parte de la Misión Artemis II, este vuelo representa un paso más hacia las misiones tripuladas a la superficie lunar y prepararse a futuras misiones a Marte.

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¿Cómo mandar tu nombre a la Luna y tu tarjeta de embarque?

Si quieres enviar tu nombre y obtener tu tarjeta de embarque para la Misión Artemis II solo debes hacer lo siguiente:

Ingresa al siguiente enlace

Coloca tu nombre, apellido y crear un código de 4 a 7 dígitos

Posteriormente tienes que dar clic en "Entregar" y listo podrás descargar tu tarjeta de embarque como si formaras parte de la tripulación de la Misión Artemis II.

¿En qué consiste la Misión Artemis II?

Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Cristina Koch serán los astronautas que viajaran en la Misión Artemis II para explorar la Luna con fines científicos y pondrán a prueba las capacidades de la NASA en el espacio profundo.

La misión tendrá una duración de aproximadamente 10 días y se lanzará desde el Complejo de Lanzamiento 39 del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

Durante los primeros dos días la tripulación realizará las comprobaciones iniciales de los sistemas de Orion y probará manualmente el manejo de la nave espacial cerca de la Tierra previo a dirigirse a la Luna.

El módulo de servicio de Orión proporcionará el impulso necesario para liberarse de la órbita terrestre y dirigirse hacia la Luna. Con esta maniobra de inyección traslunar enviará a los astronautas a un viaje de cuatro días alrededor de la cara oculta de la Luna, describiendo una trayectoria en forma de ocho que se extiende a más de 370 mil kilómetros desde la Tierra.

Además diversas cargas útiles viajarán a bordo de Artemis II para ampliar el conocimiento sobre la radiación espacial, la salud y el comportamiento humano.

La nave Orion experimentará una reentrada a alta velocidad a través de la atmósfera terrestre antes de amerizar en el Océano Pacífico.