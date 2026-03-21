Consumo de edulcorantes light como el de los refrescos, puede causar cáncer de colon: UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó recientemente un estudio en el que reveló que existe una importante relación de los edulcorantes light con cáncer de colon en el país, esto gracias a que cuentan con un aditivo sintético señalado como dañino para la salud.

Fue a través de la Gaceta UNAM que se publicó el estudio realizado por investigadores y científicos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, los cuales se encargaron de analizar los efectos del consumo de “sucralosa” especialmente en recién nacidos.

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¿Por qué los edulcorantes light podrían causar cáncer de colon?

De acuerdo con lo mencionado por la máxima casa de estudios, los edulcorantes artificiales no calóricos son aditivos sintéticos que endulzan “cientos de veces más” que el azúcar de mesa, esto sin aportar calorías ni elevar los niveles de glucosa en la sangre. En ese sentido, se detectó que las que destacan especialmente en productos etiquetados como “light”, “zero” y “sin azúcar” son las de sucralosa, aspartame y sacarina.

El estudio que se llevó a cabo en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, mostró que los bebés de madres que habían consumido sucralosa durante el embarazo y la etapa de lactancia, producían más citocinas proinflamatorias que otros.

De igual forma, se dio a conocer que se detectó que la microbiota del calostro, la primera leche producida por la madre tras el nacimiento del bebé, estaba modificada por el consumo de sucralosa.

Cáncer de colon entre los primeros lugares de incidencia en hombres mexicanos

La investigación realizada por la UNAM toma relevancia a nivel nacional al considerar que datos del 2025 tomados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mostraron que el cáncer de colon ocupó el primer lugar de incidencia en hombres de 30 a 59 años de edad.

Por otro lado, se detectó que existe un aumento puntual en la incidencia de cáncer de colon en mujer, sin embargo los casos siguen por debajo de las afectaciones como el de mama, cuello uterino y ovario.

“También hay un aumento en la incidencia de cáncer de colon en mujeres, pero, por supuesto, en las de 30 a 59 años lo preceden otros tipos de cáncer, como el de mama, cuello uterino y ovario”, señaló Sonia León Cabrera, investigadora de la FES Iztacala.

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