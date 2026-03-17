La dopamina no es solo placer; nuevos hallazgos cambian lo que sabemos del cerebro

Durante años, la dopamina fue presentada como la “sustancia del placer”, una explicación sencilla para entender por qué sentimos recompensa al comer, ganar dinero o recibir un “like”; sin embargo, esa idea comienza a quedarse corta.

Nuevas investigaciones en neurociencia están demostrando que su función es mucho más amplia y compleja, lo que ha encendido un debate internacional entre especialistas.

La discusión llegará a uno de sus puntos más intensos en la reunión anual de la Sociedad de la Dopamina, en Sevilla, España, donde científicos confrontarán modelos que durante décadas se consideraron prácticamente incuestionables, de acuerdo a la revista Nature.

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¿Por qué ya no se cree que la dopamina solo genera placer?

La teoría clásica que dominó la investigación es conocida como “error de predicción de recompensa”. Esta propone que la dopamina actúa como una señal que ayuda al cerebro a aprender: compara lo que esperamos con lo que realmente ocurre.

Por ejemplo, si una persona recibe una recompensa inesperada —como un premio o una buena noticia— se produce un aumento de dopamina. Con el tiempo, el cerebro aprende a anticipar ese resultado. Si la recompensa no llega, la señal disminuye, lo que ajusta el aprendizaje.

Este modelo fue revolucionario porque permitió explicar cómo se forman hábitos, decisiones e incluso adicciones. Además, sirvió como base para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial.

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Dopamina: atención, memoria y hasta respuesta al peligro

No obstante, nuevas tecnologías han permitido observar la actividad cerebral con mayor precisión y los resultados han complicado el panorama. Los científicos han encontrado que la dopamina opamina también se activa en situaciones que no tienen que ver con el placer.

Los estudios más recientes muestran que la dopamina participa en funciones cognitivas clave. Por ejemplo, interviene en la atención, ayudando a enfocar el cerebro en estímulos relevantes y en la memoria de trabajo, necesaria para procesar información en tiempo real.

También se ha detectado su papel en el comportamiento social y en la reacción ante estímulos negativos. Algunas neuronas dopaminérgicas responden a amenazas, situaciones nuevas o incluso al movimiento, lo que contradice la idea de que solo codifica recompensas.

En términos simples, más que una “molécula del placer”, la dopamina parece ser un sistema que ayuda al cerebro a decidir qué es importante, ya sea algo positivo, peligroso o novedoso.

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¿Qué implicaciones tiene para el TDAH y las adicciones?

Este cambio en la comprensión científica podría tener efectos directos en la medicina. Trastornos como el TDAH, la esquizofrenia y las adicciones han sido explicados, en gran medida, por fallas en el sistema de recompensa.

Pero si la dopamina también regula la atención, la motivación y la respuesta al entorno, entonces estas condiciones podrían ser más complejas de lo que se pensaba. Esto abre la puerta a replantear diagnósticos y tratamientos.

Incluso han surgido teorías alternativas que sugieren que el cerebro no solo predice recompensas, sino que aprende “hacia atrás”: primero experimenta un resultado y luego intenta identificar qué lo causó.

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