Los científicos no lo pueden creer: una tortuga estadounidense sin patas traseras vuelve a caminar gracias a una silla de ruedas en 3D

Para muchos animales con problemas de movilidad, desplazarse puede convertirse en un gran desafío. Sin embargo, la tecnología volvió a demostrar su potencial cuando una tortuga sin patas traseras logró moverse nuevamente gracias a una pequeña silla de ruedas creada con impresión 3D.

El caso ha llamado la atención en redes sociales y medios internacionales, ya que el dispositivo permitió que el animal recuperara parte de su movilidad y pudiera desplazarse con mayor facilidad dentro de su entorno.

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La tortuga que volvió a moverse gracias a una silla de ruedas en 3D

De acuerdo con el sitio especializado, Popular Science, la protagonista de esta historia es Moses, una tortuga de caja de la Costa del Golfo que vive en el Mississippi Aquarium, en Gulfport, Estados Unidos. El animal nació sin patas traseras, lo que durante mucho tiempo le dificultó desplazarse de manera normal dentro de su espacio.

Para ayudarla, uno de los cuidadores del acuario, conocido en redes sociales como Jawscritters, diseñó un pequeño dispositivo con impresión 3D, pensado específicamente para adaptarse al caparazón del animal y sustituir el apoyo que normalmente brindan las patas traseras.

El sistema funciona como una silla de ruedas en miniatura, con dos ruedas que sostienen la parte posterior del cuerpo mientras la tortuga se impulsa utilizando sus patas delanteras. El diseño pasó por varios prototipos hasta encontrar una versión que permitiera al animal moverse con mayor estabilidad y sin incomodidad.

Entre los ajustes realizados durante el proceso se incluyeron cambios en el tamaño de las ruedas, modificaciones en los ejes para reducir la resistencia al movimiento y mejoras en la base para aumentar el agarre con el suelo. Estas pruebas permitieron perfeccionar el dispositivo hasta lograr un modelo funcional.

Un diseño que podría ayudar a más animales

Una vez que el dispositivo estuvo listo, Moses comenzó a desplazarse con mayor facilidad dentro del acuario, mostrando una movilidad que antes no tenía. Para una tortuga terrestre, poder moverse libremente es fundamental para explorar su entorno y alimentarse.

El creador del proyecto decidió además compartir el diseño de la silla de ruedas en internet, con la idea de que otras personas puedan imprimir dispositivos similares y ayudar a animales con problemas de movilidad.

Casos como este no son únicos. En distintos lugares del mundo se han desarrollado soluciones similares para tortugas y otros animales utilizando materiales accesibles o piezas adaptadas, desde pequeños soportes con ruedas hasta dispositivos fabricados con kits de construcción.

El ejemplo de Moses también muestra cómo la impresión 3D se está convirtiendo en una herramienta cada vez más utilizada en la medicina veterinaria, ya que permite crear prótesis y ayudas de movilidad personalizadas en poco tiempo y con costos mucho menores que los métodos tradicionales.

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