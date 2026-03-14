Estudio revela que comer huevo durante el embarazo favorece al desarrollo cerebral del bebé

Una investigación realizada por el Instituto de Estudios del Huevo reveló que este producto de gallina puede favorecer al desarrollo cerebral de los fetos en su etapa de gestación, esto gracias a que cuenta con una vitamina que es esencial para la función cognitiva de las personas.

Un estudio realizado por la doctora en Farmacia y directora del Departamento de Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, Ana María López Sobaler, señala que el huevo también rico en proteínas de la más alta calidad y las que requieren los humanos para su desarrollo.

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Crece la preocupación en México: experta de la UNAM alerta por microplásticos en suelos agrícolas Una investigadora de la UNAM advierte que los microplásticos ya están presentes en tierras de cultivo y podrían afectar tanto al medio ambiente como a la producción de alimentos. 13 marzo, 2026

¿Qué dice el estudio sobre el comer huevo durante el embarazo?

De acuerdo con lo mencionado en el portal del Instituto de Estudios del Huevo, este producto es rico en la vitamina “colina”, la cual está relacionada directamente con la función cognitiva de las personas.

Se señala que diversos estudios científicos han encontrado que tener una ingesta más elevada de colina como la que tiene el huevo durante el embarazo, se asocia con mejores puntuaciones en pruebas cognitivas de los descendientes, especialmente durante los primeros años y en la etapa escolar.

Por otro lado, se destacó que el consumo de colina también está relacionado con mejores resultados en pruebas de memoria y razonamiento en edades avanzadas, lo cual puede ser vital también para un buen desarrollo de la vejez.

¿En qué mejora la colina al desarrollo cerebral de los bebés?

El estudio señala que una de sus principales funciones es la formación de la acetilcolina, un neurotransmisor que interviene de forma directa en el proceso de la memoria, la atención y el aprendizaje de los humanos.

Por otro lado, se señaló que esta vitamina es esencial para sintetizar fosfatidilcolina, un fosfolípido que ayuda en la estructura de las membranas de las neuronas.

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