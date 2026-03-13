Crece la preocupación en México: experta de la UNAM alerta por microplásticos en suelos agrícolas

La contaminación por plásticos suele asociarse con mares y ríos, pero cada vez hay más evidencia de que el problema también está presente en la tierra donde se cultivan alimentos. Investigaciones recientes difundidas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertan que los microplásticos se están acumulando en suelos agrícolas, una situación que podría alterar los ecosistemas del suelo y afectar la seguridad alimentaria en el futuro.

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Microplásticos: una amenaza que también llega a la agricultura

La advertencia fue realizada por la especialista Elizabeth Chávez García, profesora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien explicó que estas partículas microscópicas ya se detectan en numerosos ecosistemas terrestres.

Los microplásticos son fragmentos diminutos que se originan cuando los productos plásticos se degradan con el paso del tiempo. Aunque pueden ser casi imperceptibles a simple vista, su presencia puede modificar las características del suelo.

Este fenómeno preocupa especialmente en las zonas agrícolas, que representan alrededor del 36.5% de la superficie terrestre, ya que la contaminación podría alterar la estructura del suelo y afectar su capacidad para sostener cultivos.

Cómo llegan los microplásticos a los campos de cultivo

De acuerdo con la información difundida por la Universidad Nacional Autónoma de México, los microplásticos pueden ingresar a los suelos agrícolas a través de distintas prácticas utilizadas en la producción de alimentos.

Entre las principales fuentes identificadas se encuentran:



Acolchados plásticos utilizados en cultivos, que con el tiempo se degradan y liberan partículas.

Materiales plásticos en invernaderos, que también pueden fragmentarse y dispersarse.

Residuos presentes en compostas, estiércol o lodos, que a veces contienen restos de plástico.

Estas partículas pueden variar desde tamaños microscópicos de apenas un micrómetro hasta fragmentos de algunos centímetros.

Un problema ambiental que sigue creciendo

Según datos citados por la UNAM, la fabricación de este material ha aumentado de forma acelerada en las últimas décadas.



En 1950 se producían cerca de 1.5 millones de toneladas de plástico al año.

Para 2021, la producción alcanzó 390.7 millones de toneladas.

Además, aproximadamente la mitad del plástico producido en el mundo nunca ha sido reciclado, lo que favorece su acumulación en distintos entornos, incluidos los suelos agrícolas.

La especialista Elizabeth Chávez García advierte que si no se toman medidas para reducir el uso de plásticos y mejorar los sistemas de reciclaje, la contaminación por microplásticos podría duplicarse en las próximas décadas, afectando también a la producción de alimentos y a la salud humana.

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