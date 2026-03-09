El municipio de Puebla donde el INAH firmó un acuerdo histórico para impulsar nuevos proyectos científicos

Un nuevo acuerdo de colaboración busca abrir la puerta a proyectos científicos, académicos y culturales enfocados en el estudio y la conservación del patrimonio histórico en Puebla y México. El convenio fue establecido entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Tecnológico Superior de Libres (ITSL).

El acuerdo tendrá una duración de tres años y contempla el desarrollo de distintas iniciativas vinculadas con la investigación, la formación de estudiantes y la difusión del patrimonio cultural en la región.

Tepeyahualco, el municipio de Puebla donde se firmó el acuerdo

La firma del convenio se llevó a cabo en el municipio de Tepeyahualco, ubicado en el estado de Puebla, específicamente en la Zona Arqueológica de Cantona, uno de los sitios prehispánicos más importantes de la región, que destacó por su planeación urbana y por su extensa red de calzadas, lo que la convierte en un punto clave para el estudio del pasado mesoamericano.

El acuerdo establece una base de cooperación para realizar distintas actividades relacionadas con la investigación y la formación académica. Entre las acciones que se contemplan están proyectos científicos, conferencias, programas de capacitación y la participación de estudiantes en actividades vinculadas con el patrimonio cultural.

También se prevé que estudiantes puedan participar en servicio social, prácticas profesionales o proyectos de investigación, lo que permitiría conectar la formación universitaria con el trabajo de campo y el estudio del patrimonio histórico.

Además, el acuerdo abre la posibilidad de desarrollar programas específicos de colaboración en los que se definan líneas de investigación, proyectos académicos y actividades educativas relacionadas con la conservación y difusión del patrimonio cultural.

Cantona, un sitio clave para la investigación arqueológica en Puebla

La Zona Arqueológica de Cantona es considerada uno de los asentamientos prehispánicos más relevantes del altiplano central. Su extensión y la complejidad de su traza urbana la convierten en un sitio de gran interés para arqueólogos e investigadores.

Ubicada en el municipio de Tepeyahualco, esta antigua ciudad destaca por su gran número de estructuras, patios y calzadas, lo que refleja el alto nivel de organización que alcanzaron las sociedades que habitaron la región antes de la llegada de los españoles.

El acuerdo firmado entre el INAH y el ITSL busca aprovechar el potencial académico y científico de este entorno para impulsar proyectos que ayuden a estudiar, conservar y difundir el patrimonio histórico del estado de Puebla.

