La arqueología mexicana queda en shock: 6 ofrendas halladas cambian lo que sabíamos del imperio mexica

Las excavaciones en el Templo Mayor de Tenochtitlan, uno de los sitios arqueológicos más importantes de México, volvieron a sorprender a la comunidad científica. Un equipo de investigadores liderado por el arqueólogo Leonardo López Luján anunció el hallazgo de seis ofrendas ceremoniales que contienen decenas de esculturas y objetos rituales vinculados con el reinado del tlatoani Moctezuma I, gobernante clave en la expansión del poder mexica durante el siglo XV.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Ofrendas enterradas para consagrar el templo

Las piezas fueron encontradas en distintos puntos alrededor de la gran pirámide ceremonial. Según los arqueólogos, las ofrendas habrían sido depositadas como parte de ceremonias destinadas a consagrar ampliaciones del templo, una práctica común entre los gobernantes mexicas cuando ampliaban sus centros religiosos.

El Templo Mayor de Tenochtitlan, que llegó a alcanzar cerca de 40 metros de altura en su época de mayor esplendor, era el núcleo espiritual y político de la capital mexica. Allí se rendía culto principalmente a Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, y a Huitzilopochtli, deidad asociada con la guerra y el sol.

Bajo enormes esculturas de serpiente talladas en basalto, los investigadores localizaron cajas ceremoniales que resguardaban una gran variedad de objetos simbólicos utilizados en rituales religiosos.

Qué otras figuras antiguas y objetos rituales se encontraron

Uno de los aspectos que más llamó la atención del equipo fue la presencia de numerosas figurillas de piedra verde con rasgos característicos del estilo Mezcala, una tradición escultórica originaria de regiones que hoy forman parte del estado de Guerrero.

Estas piezas habrían sido obtenidas durante campañas militares del imperio mexica hacia el sur del territorio. De acuerdo con los especialistas, esos objetos tenían un profundo significado ritual.

Dentro de las ofrendas también aparecieron elementos asociados con ceremonias dedicadas a la fertilidad y la prosperidad. Entre los objetos recuperados se encuentran:

Estatuillas talladas en piedra verde

Conchas y caracoles marinos

Cetros ceremoniales con forma de serpiente

Bolas de copal utilizadas como incienso ritual

Semillas de chile y calabaza

Dientes de pez sierra

Para los investigadores, cada uno de estos elementos representaba simbólicamente recursos esenciales para la vida, como el agua, la agricultura y la abundancia.

Un hallazgo clave para entender el imperio mexica

Los arqueólogos consideran que estas seis ofrendas aportan información valiosa sobre la manera en que los gobernantes mexicas utilizaban la religión para legitimar su poder y celebrar sus conquistas territoriales.

Durante el reinado de Moctezuma I, el imperio logró expandirse hacia regiones costeras del Golfo de México y también hacia territorios del sur, lo que permitió incorporar nuevas riquezas y tradiciones culturales al mundo mexica.

Desde el inicio de las excavaciones modernas en 1978, el Templo Mayor de Tenochtitlan ha revelado más de 200 ofrendas rituales. Sin embargo, los investigadores creen que aún quedan muchos secretos bajo el subsuelo del centro histórico de Ciudad de México.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.