Los investigadores no salen de su asombro: hallan aldea en Sonora miles de años más vieja de lo registrado

Un equipo de especialistas identificó un antiguo asentamiento en el valle y cañón del río Cocóspera, en Sonora, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. El sitio, denominado La Ciénega, salió a la luz durante las obras del libramiento ferroviario Ímuris–Nogales.

El hallazgo permitió a investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) conocer con mayor detalle la vida de los grupos que formaron parte de la Tradición Trincheras, una cultura que habitó esta región del noroeste de México entre los años 800 y 1200.

Así era la aldea descubierta en Sonora

El asentamiento arqueológico de La Ciénega ocupa un área aproximada de 250 metros de largo por 250 metros de ancho. En ese espacio los investigadores estiman la presencia de alrededor de 60 viviendas, muchas de ellas con plantas ovaladas o rectangulares.

Varias de estas estructuras se encontraban semisubterráneas, con muros hechos a partir de alineamientos de roca que, en etapas posteriores, recibieron capas de tierra como parte de ampliaciones o reocupaciones.

Dentro de algunos conjuntos habitacionales se detectaron divisiones internas que generaban agrupaciones similares a pequeñas “vecindades”. Este patrón sugiere que familias extensas convivían en un mismo espacio, con varias generaciones compartiendo las viviendas.

Los estudios iniciales indican que los habitantes de este lugar:



Construían casas semisubterráneas adaptadas al entorno

Cultivaban terrenos cercanos al río Cocóspera

Habitaban el lugar durante largos periodos antes de abandonarlo o migrar

Hallazgos funerarios y vínculos con otras culturas

Durante las excavaciones se recuperaron más de 100 inhumaciones vinculadas con la Tradición Trincheras. Entre ellas destacan cerca de 40 entierros en posición flexionada lateral, algunos con modificación craneal, además de 28 cremaciones depositadas dentro de vasijas.

En varios de estos recipientes aparecieron adornos elaborados con conchas, objetos que sugieren contactos culturales o intercambios con otros pueblos de la región.

Los investigadores consideran que algunos de estos elementos muestran relación con la cultura hohokam, que habitó el actual suroeste de Estados Unidos.

Otros asentamientos y petrograbados encontrados en la región

El proyecto arqueológico también permitió investigar dos asentamientos adicionales vinculados con la Tradición Trincheras: Ojo de Agua y La Curva.

La Curva se ubicó cerca de La Ciénega y habría sido ocupado por personas dedicadas principalmente al cultivo. Los especialistas creen que estos habitantes permanecían cerca de los campos agrícolas para vigilarlos, en lugar de regresar al asentamiento principal cada día.

Ojo de Agua corresponde a un sitio más pequeño, aunque en ambos lugares se halló cerámica de diferentes fases culturales que apuntan a una ocupación predominante entre los años 800 y 1200.

Durante el salvamento arqueológico también se registraron dos zonas con arte rupestre:

Petroglifos del Babasac , con seis paneles a lo largo de más de 200 metros que muestran figuras geométricas, espirales, círculos concéntricos y formas humanas.

, con seis paneles a lo largo de más de 200 metros que muestran figuras geométricas, espirales, círculos concéntricos y formas humanas. Huellas del Oso, una pequeña cavidad en un arroyo con representaciones de pisadas de oso talladas en la roca.

