Suena raro, pero la ciencia lo confirma: las plantas “gritan” cuando sufren estrés

Un hallazgo reciente cambió lo que se sabe sobre el reino vegetal: la ciencia confirmó que las plantas "gritan" cuando sufren estrés por falta de agua o daños físicos, con emisiones ultrasónicas que ningún oído humano puede detectar, pero que los instrumentos científicos sí registran con claridad.

El descubrimiento proviene de la Universidad de Tel Aviv y abre preguntas sobre si otros organismos en la naturaleza perciben estas señales acústicas. Lo que parecía territorio exclusivo del silencio resultó ser un espacio lleno de información biológica transmitida por las plantas en frecuencias invisibles al oído.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El estudio que demostró que las plantas emiten sonidos bajo presión

La bióloga evolutiva Lilach Hadany lideró el equipo de la Universidad de Tel Aviv que grabó plantas en cámaras acústicas e invernaderos especiales. Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista de ciencia Cell y revelaron una dimensión sonora del mundo vegetal hasta entonces desconocida.

Los científicos colocaron plantas de tomate y tabaco en dos condiciones distintas: un ambiente normal y otro de estrés físico o hídrico. Las plantas sanas casi no produjeron sonido, mientras que las deshidratadas o con el tallo cortado generaron hasta 40 chasquidos ultrasónicos por hora.

Para distinguir el origen de cada emisión, el equipo desarrolló un algoritmo de aprendizaje automático con capacidad de diferenciar entre plantas sin estrés, con cortes en el tallo y con deshidratación severa. Esta herramienta tecnológica fue clave para clasificar e interpretar los patrones sonoros de cada especie.

Trigo, maíz, uva y cactus: otras especies con voz propia

Las emisiones acústicas no son exclusivas del tomate y el tabaco. Los investigadores también captaron sonidos similares en trigo, maíz, uva y cactus, lo que indica que la producción acústica en plantas es un fenómeno extendido y posiblemente presente en una gran parte del reino vegetal.

Estos clics ultrasónicos son detectables a más de un metro de distancia y aumentan en frecuencia conforme la planta pierde agua, antes de disminuir cuando el tejido comienza a marchitarse por completo. La intensidad sonora funciona así como un registro del estado de salud de la planta.

El hallazgo se suma a otras formas conocidas de comunicación vegetal, como la liberación de compuestos aromáticos para alertar a plantas cercanas o atraer insectos defensores. Según Hadany, algunos animales podrían tener la capacidad de percibir estas emisiones y reaccionar ante la angustia vegetal.