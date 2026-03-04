Bombazo en la arqueología: descubren un secreto histórico sobre la construcción de las pirámides de Egipto

Un nuevo estudio publicado en la revista científica PLOS ONE, sugiere que los constructores del Antiguo Egipto pudieron haber implementado un sistema hidráulico interno para mover y elevar bloques de piedra en la Pirámide de Djoser, ubicada en Saqqara.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El papel clave del agua en Egipto

La investigación fue encabezada por Xavier Landreau, del Instituto Paleotécnico de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) de Francia. El equipo plantea que estructuras cercanas, como el complejo de Gisr el-Mudir, pudieron funcionar como una presa destinada a retener sedimentos y regular el flujo del agua.

Según la hipótesis, este sistema habría permitido crear un lago temporal que suministraba agua para un mecanismo de elevación. La sección sur del llamado “foso seco” habría actuado como sistema de purificación, filtrando sedimentos antes de que el agua ingresara al mecanismo principal.

El modelo propuesto describe un sistema interno que funcionaría de forma similar a un ascensor hidráulico: el agua, ya libre de partículas, generaría presión suficiente para impulsar los bloques desde el centro de la estructura hacia niveles superiores.

Un cambio en la forma de entender la ingeniería antigua

La Pirámide Escalonada de Djoser, construida hace aproximadamente 4,650 años, fue el primer gran monumento egipcio edificado completamente con bloques de piedra tallada. Hasta ahora, la explicación principal apuntaba a enormes rampas y miles de trabajadores como principal fuerza motriz.

Sin embargo, trasladar bloques de varias toneladas mediante rampas tradicionales habría requerido una cantidad masiva de mano de obra. De acuerdo con estimaciones citadas por los investigadores, mover piezas superiores a cinco toneladas habría implicado miles de obreros trabajando de forma continua.

El uso del agua como herramienta mecánica explicaría cómo se logró mantener la precisión geométrica que caracteriza a estas construcciones.

Una tecnología adelantada a su tiempo

Si la teoría se confirma, implicaría que los arquitectos del Antiguo Egipto dominaban principios de hidráulica mucho antes de lo que se pensaba. Estos conocimientos habrían servido para levantar pirámides, pero también para desarrollar canales y optimizar el transporte fluvial mediante barcazas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

