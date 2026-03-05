Los expertos en educación en España no dan crédito: estudiar más horas no garantiza aprender más

La experta en educación Noelia Valle, profesora de fisiología en la Universidad Francisco de Vitoria y divulgadora en el sitio La Pizarra de Noe, advierte que el problema del estudio no es la cantidad de tiempo invertido, sino cómo se utiliza. En un artículo publicado en The Conversation, plantea: "Imagina intentar llenar una botella de agua con una manguera de bomberos a máxima potencia. La mayor parte del agua se derramaría y la botella seguiría medio vacía".

¿Cuál es el problema del cerebro al estudiar?

Valle explica que "el cerebro humano no aprende por acumulación, sino por integración". La clave está en dos conceptos: memoria de trabajo y carga cognitiva.

La memoria de trabajo funciona como un espacio mental temporal que permite manipular información para tareas complejas. "Es el procesador o la RAM de nuestro cerebro, es decir, la habilidad para retener y manipular información durante un breve periodo de tiempo". Su capacidad es limitada: solo puede manejar entre cinco y nueve “chunks”, es decir, unidades de información.

"En psicología se llama chunks a los fragmentos o unidades de información. La memoria de trabajo tiene espacio para manipular entre 5 y 9 chunks", detalla. Esos fragmentos pueden ser datos simples o conceptos complejos, dependiendo del nivel de experiencia.

Por otro lado, la carga cognitiva representa el esfuerzo mental necesario para procesar nueva información. Puede ser:



Intrínseca : vinculada a la dificultad propia del tema.

: vinculada a la dificultad propia del tema. Extrínseca: generada por distracciones o explicaciones poco claras.

Si la cantidad de información supera la capacidad de la memoria de trabajo, parte del contenido simplemente se pierde.

Por qué estudiar muchas horas seguidas no es buena estrategia

Según Valle, la evidencia muestra que resulta más eficaz distribuir el estudio en sesiones más cortas a lo largo del tiempo que concentrarlo todo en un solo día. "Estudiando dos horas seguidas es más probable que satures el espacio de tu memoria de trabajo y que acumules tanta carga cognitiva que te fatigues. Y el cansancio y la frustración son distractores, es decir, carga extrínseca (la mala)".

También recomienda pausas breves cada media hora: "Hacer descansos breves cada media hora permite, por un lado, que la información pase de la memoria de trabajo a un estado de consolidación, y por otro, que al volver tras un descanso obligues a tu cerebro a recordar dónde te quedaste. El cerebro no aprende mientras recibe información sino cuando se esfuerza por recuperarla".

Las actividades que exigen pensar y reorganizar la información generan mejores resultados que releer apuntes. Entre las más efectivas menciona cambiar formatos, realizar autoevaluaciones o explicar lo aprendido a otra persona. "Y mejor si la persona a la que se lo explicas es ajena a ese conocimiento pues el esfuerzo que realices será mucho mayor", asegura.

El papel del sueño y el entorno

El descanso también cumple una función decisiva. "Sabemos que mientras dormimos el sistema glinfático limpia el cerebro de los desechos metabólicos, y, también, que mientras soñamos (fase REM) repetimos lo aprendido durante el día lo cual activa las mismas neuronas y refuerza sus conexiones", expresa la experta.

Además, el entorno influye más de lo que parece. Estudiar con ruido, notificaciones activas o en momentos de baja energía aumenta la carga cognitiva. Valle señala que conviene elegir horarios acordes al propio cronotipo y reducir estímulos innecesarios.

En lugar de sumar horas sin estrategia, la propuesta es reorganizar la manera de estudiar. Convertir datos sueltos en conceptos sólidos permite liberar espacio mental y afrontar tareas más complejas.

