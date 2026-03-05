Los científicos mundiales no salen de su asombro: descubren en México un mítico árbol milenario productor de ámbar

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) logró identificar el árbol prehistórico responsable de producir la resina que, millones de años después, se convertiría en el famoso ámbar de Chiapas. El hallazgo se produjo tras el análisis de fósiles encontrados en el sureste de México y permite explicar por primera vez el origen botánico de esta piedra semipreciosa de origen vegetal.

El descubrimiento refuerza además la importancia científica de los depósitos de ámbar del estado de Chiapas, considerados entre los más relevantes del planeta para estudiar ecosistemas antiguos.

El árbol milenario que originó el ámbar mexicano

Los científicos identificaron una especie extinta llamada Hymenaeaphyllum mirandae, un árbol que habitó la región de Simojovel de Allende hace aproximadamente 23 millones de años, durante el periodo conocido como Mioceno.

Según los investigadores del Instituto de Geología de la universidad mexicana, este árbol producía una resina natural que dio origen al ámbar chiapaneco.

Hasta ahora, el ámbar era ampliamente conocido por su uso en joyería y por su valor cultural desde épocas prehispánicas, pero la especie vegetal que lo había producido permanecía sin identificar.

El hallazgo permite comprender mejor la historia natural del territorio mexicano y reconstruir la flora que existía en la región hace millones de años.

Las hojas atrapadas en ámbar que revelaron el secreto

La clave del descubrimiento estuvo en pequeñas hojas fosilizadas que quedaron atrapadas dentro de fragmentos de ámbar. Estas muestras, conservadas con gran nivel de detalle, fueron analizadas por especialistas del Laboratorio de Paleobotánica de la UNAM.

Al examinar las hojas a contraluz, los expertos detectaron rasgos que permitieron clasificar la nueva especie. Entre las características más importantes se encuentran:



Glándulas translúcidas asociadas a la secreción de resina

Bases de folíolos con forma asimétrica

Un patrón de venación secundaria conocido como broquidódromo

El estudio se centró en siete piezas procedentes de la Formación Simojovel, un importante yacimiento paleontológico del sureste mexicano. Los resultados de la investigación se publicaron en la revista científica Paleoworld.

Según explicó la investigadora principal, Ana Lilia Hernández Damián, el ámbar es especialmente valioso porque puede conservar restos biológicos con gran precisión, como insectos, flores o tejidos vegetales.

El sorprendente vínculo con árboles actuales

El análisis también reveló que el árbol extinto presenta vínculos con especies que todavía existen en la actualidad. Uno de los parientes más cercanos es el árbol conocido como guapinol, que todavía crece en varias zonas del Pacífico mexicano.

Además, los investigadores detectaron similitudes con géneros africanos como Guibourtia y Peltogyne, lo que sugiere antiguas conexiones biogeográficas entre continentes.

