Científicos reescriben la historia animal tras descubrir un nuevo género de venado que habita en Sudamérica

Un equipo internacional de investigadores confirmó la existencia de un linaje evolutivo completamente distinto entre los cérvidos de los Andes. El hallazgo modifica la clasificación taxonómica tradicional y obliga a replantear el conocimiento sobre la historia animal de la región, pues el nuevo género de venado que habita en Sudamérica revela características genéticas y morfológicas únicas en el continente.

La revista Zootaxa formalizó el cambio científico al validar la creación del género Andinocervus, con una sola especie descrita hasta ahora. Este mamífero de alta montaña ocupa territorios específicos en Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, donde desempeña un papel clave en el equilibrio ecológico de bosques montanos y páramos andinos.

El nuevo ciervo que rescribe la historia animal

El Andinocervus rufinus alcanza una masa corporal de entre 10 y 15 kilogramos, con una longitud total que oscila entre 85 y 90 centímetros. Su pelaje rojizo, extremidades negras y máscara facial oscura con marcas blancas en barbilla y nariz permiten identificarlo con facilidad en su hábitat natural.

La característica anatómica que define su identidad taxonómica es una fosa lagrimal de gran profundidad en el cráneo. Este rasgo óseo particular permite distinguirlo de otros venados con apariencia similar y respalda su clasificación como un linaje evolutivo independiente dentro de los cérvidos neotropicales.

Este pequeño ciervo ocupa ecosistemas de bosque montano y páramo en los Andes del norte, en un rango altitudinal que va desde los mil hasta los tres mil setecientos metros sobre el nivel del mar. Su presencia se registra en territorios de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, donde cumple funciones ecológicas esenciales para la biodiversidad regional.

Pruebas genéticas confirman un linaje evolutivo único en el continente

Los análisis de ADN basados en marcadores mitocondriales como el gen citocromo-b demostraron que las poblaciones andinas conforman un clado independiente. Las distancias evolutivas detectadas justifican plenamente su separación del género Mazama, al cual se le atribuía anteriormente, y respaldan la creación del nuevo género Andinocervus.

La investigación publicada en Zootaxa establece de manera formal la existencia del género Andinocervus, con Andinocervus rufinus como única especie descrita. Los estudios científicos combinaron pruebas genéticas con comparaciones craneales minuciosas para confirmar que este taxón no guarda relación directa con otros grupos conocidos de cérvidos sudamericanos.

El biólogo Héctor E. Ramírez-Chaves lideró el equipo científico del Instituto Alexander von Humboldt que validó este descubrimiento. El reconocimiento oficial de Andinocervus rufinus trasciende el ajuste taxonómico y se convierte en una herramienta fundamental para diseñar estrategias de conservación especializadas que protejan este linaje exclusivo de los Andes.