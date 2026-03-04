“Mi hijo dice que es un therian”: Guía para padres según la ciencia

En los últimos años, adolescentes en distintos países confesaron a sus padres que se identifican como therian. El término describe a quienes sienten que su identidad interna incluye un animal, aunque reconocen que su cuerpo es humano. La conversación suele surgir en casa, impulsada por redes sociales y comunidades digitales.

La duda aparece de inmediato: ¿es una etapa, un trastorno o una moda? Psicólogos y estudios cualitativos analizaron el fenómeno y coinciden en que el therian no se clasifica como diagnóstico clínico por sí mismo. El contexto adolescente y digital explica gran parte del fenómeno.

¿Qué es exactamente ser therian?

Un therian experimenta una conexión psicológica profunda con un animal específico. Puede describir “cambios mentales” donde percibe el entorno de forma más instintiva. No cree que su cuerpo se transforme físicamente.

Investigaciones como la de Grivell (2014) muestran que muchas personas encuentran en el término una narrativa para explicar sensaciones de diferencia desde la infancia. No es equivalente a la cultura furry, que se enfoca en lo estético y recreativo.

¿Se parece a la licantropía clínica?

La licantropía clínica es un delirio raro vinculado a trastornos psicóticos graves. La persona cree de forma literal que se convierte en animal y pierde contacto con la realidad.

En contraste, la mayoría de jóvenes therian distinguen entre identidad simbólica y biológica. Revisiones como la de Blom indican que la licantropía clínica es infrecuente y se asocia a deterioro funcional claro.

¿Por qué surge esta identidad? Perspectiva psicológica

La adolescencia es una etapa de construcción identitaria intensa. Teóricos como Dan McAdams explican que las personas crean relatos para entender quiénes son. Un animal puede simbolizar fuerza, libertad o pertenencia.

Internet facilita encontrar comunidades afines. Algunos estudios detectan mayor presencia de neurodivergencia, lo que puede influir en la percepción de sentirse diferente en entornos sociales tradicionales.

¿Qué hago en casa? Consejos prácticos basados en psicología

Especialistas recomiendan evitar el pánico. La exploración identitaria es común en la juventud. Lo relevante es observar el bienestar general del menor. Puntos clave para padres:



Escuchar sin burlas ni juicios

Preguntar qué significa esa identidad para él o ella

Evaluar rendimiento escolar y relaciones sociales

Buscar apoyo profesional si hay aislamiento extremo o creencias delirantes

En la mayoría de casos, el diálogo abierto fortalece la confianza. Para la ciencia, el therian suele ser una expresión simbólica, no una señal de enfermedad.