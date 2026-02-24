Hora exacta por región en la que se verá el Eclipse Total Lunar en México

Los mexicanos podremos observar uno de los fenómenos astronómicos más importantes, se trata del eclipse lunar total, un evento que no ocurrirá hasta 2028, así que para que no te lo pierdas en adn Noticias te compartimos todos los detalles.

¿Cuándo y a qué hora ver el eclipse lunar total?

El eclipse lunar total será visible en México el próximo 3 de marzo. La Luna ingresará en la penumbra alrededor de las 2:44 de la mañana y la cumbre será a las 05:04 horas. En dicho lapso ocurrirá la Luna de Sangre y el fenómeno terminará hacia las 06:03 de la mañana y habrá acabado a las 08:00 de la mañana.

En total este fenómeno astronómico tendrá una duración de 58 minutos y 19 segundos. Este fenómeno ocurre cuando la Luna adquiere un tono rojizo y se le llama "Luna de sangre" y sucede cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre ella.

Recomendaciones para ver el eclipse lunar total

Si quieres ver el eclipse lunar total, Star Walk da algunas recomendaciones:

No son necesarias las gafas de eclipse pues se puede observar a simple vista.



Puedes utilizar un telescopio pequeño o prismáticos para revelar sutiles variaciones de color en la superficie lunar.



Es muy importante que consultes el pronóstico del tiempo para asegurarte de que el cielo este despejado.



Busca un lugar con horizonte despejado, en zonas como México, la Luna toja se verá muy baja sobre el horizonte.



Puedes comenzar a observar el cielo al menos 30 minutos ante de la totalidad.

¿Qué sucede cuando hay Luna de sangre? - UNAM Global

