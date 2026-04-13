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Jóvenes mexicanos crean Feast-Fit, una app que marca la evolución del fitness y facilita la vida a entrenadores personales

Feast-Fit es una aplicación relativamente nueva que busca revolucionar a la industria del fitness con el uso de la tecnología enfocada en los entrenadores personales.

Feast-Fit aplicación para entrenadores personales
Así es Feast-Fit la aplicación para entrenadores personales|Hakbar Juárez | adn Noticias

Escrito por: Hakbar Juárez

Emiliano Carrillo y Ángel Genis son los fundadores y directores de Feast-Fit, una app que implanta la tecnología en el área de fitness modernizando el sector de la actividad de la activación física.

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¿Qué es Feast-Fit?

Como lo describe sus creadores, Feast-Fit es una startup 100% mexicana que busca ayudar a entrenadores personales, gimnasios y expertos en la industria fitness a agilizar y escalar su negocio en la era online.

El ser entrenador personal es un negocio muy complicado, pues ellos generalmente se comunican con sus clientes por WhatsApp y ahí es donde les ponen rutinas y seguimiento, mismo que arman en Excel o varias plataformas. Y es ahí donde Feast-Fit entra, pues la aplicación tiene el objetivo de ayudar al negocio del entrenador, pero sobre todo, mejorar más vidas a través del ejercicio que son los clientes finales.

¿Para qué sirve Feast-Fit?

Esta herramienta ayuda a que al registrarse, los entrenadores estén en contacto sus clientes y gestionen sus entrenamientos y progresos.

En Feast-Fit los entrenadores personales pueden:

  • Automatizar cobros
  • Dar seguimiento a sus entrenados
  • Crear rutinas específicas
  • Motivar a sus clientes
  • Crear comunidades

¿Qué más ofrecerá Feast-Fit?

En entrevista para adn Noticias, los jóvenes emprendedores dejaron clara su visión y hacia dónde quieren llevar la app; que no solo está enfocada en entrenadores sino en cualquier rama de la industria de la activación física como la nutrición, la fisioterapia, los gimnasios, entre otras.

Creada por estos “genios” estudiantes de tecnologías de la información, Feast-Fit nació con la intención de ayudar a las personas y funciona como un registro normal a cualquier servicio ya sea de streaming o alguna otra app.

Ya cuentan con 15 mil usuarios activos y contando que tienen domiciliado el pago a través de una tarjeta y listo. El siguiente paso es implementar IA en algunos de los procesos de la aplicación para convertirla en una opción aún más rentable y de mayor beneficio.

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