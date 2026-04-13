Jóvenes mexicanos crean Feast-Fit, una app que marca la evolución del fitness y facilita la vida a entrenadores personales

Emiliano Carrillo y Ángel Genis son los fundadores y directores de Feast-Fit, una app que implanta la tecnología en el área de fitness modernizando el sector de la actividad de la activación física.

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¿Qué es Feast-Fit?

Como lo describe sus creadores, Feast-Fit es una startup 100% mexicana que busca ayudar a entrenadores personales, gimnasios y expertos en la industria fitness a agilizar y escalar su negocio en la era online.

El ser entrenador personal es un negocio muy complicado, pues ellos generalmente se comunican con sus clientes por WhatsApp y ahí es donde les ponen rutinas y seguimiento, mismo que arman en Excel o varias plataformas. Y es ahí donde Feast-Fit entra, pues la aplicación tiene el objetivo de ayudar al negocio del entrenador, pero sobre todo, mejorar más vidas a través del ejercicio que son los clientes finales.

¿Para qué sirve Feast-Fit?

Esta herramienta ayuda a que al registrarse, los entrenadores estén en contacto sus clientes y gestionen sus entrenamientos y progresos.

En Feast-Fit los entrenadores personales pueden:

Automatizar cobros

Dar seguimiento a sus entrenados

Crear rutinas específicas

Motivar a sus clientes

Crear comunidades

¿Qué más ofrecerá Feast-Fit?

En entrevista para adn Noticias, los jóvenes emprendedores dejaron clara su visión y hacia dónde quieren llevar la app; que no solo está enfocada en entrenadores sino en cualquier rama de la industria de la activación física como la nutrición, la fisioterapia, los gimnasios, entre otras.

🗣️ Conversamos con Emiliano Carrillo y Ángel Genis sobre la implementación de la tecnología en el área fitness que demanda mayor modernización 💪🏼



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Creada por estos “genios” estudiantes de tecnologías de la información, Feast-Fit nació con la intención de ayudar a las personas y funciona como un registro normal a cualquier servicio ya sea de streaming o alguna otra app.

Ya cuentan con 15 mil usuarios activos y contando que tienen domiciliado el pago a través de una tarjeta y listo. El siguiente paso es implementar IA en algunos de los procesos de la aplicación para convertirla en una opción aún más rentable y de mayor beneficio.