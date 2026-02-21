NASA envió misión al asteroide Psyche 16 capaz de hacer millonaria a toda la humanidad; esto se sabe

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales comenzó a circular información falsa sobre una supuesta misión de la NASA que planea descender en el asteroide Psyche 16, el cual es considerado como el astro que contiene la mayor cantidad de metales y piedras preciosas capaces de hacer millonaria a toda la humanidad.

Sin embargo y a pesar de que esta información es falsa, la realidad es que la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio sí lanzó una misión con fines de investigación del asteroide, por lo cual a continuación en adn Noticias te daremos a conocer parte de la información relevante de la investigación.

¿De qué está hecho el asteroide Psyche 16?

De acuerdo con la información oficial de la NASA, el Psyche 16 es uno de los “objetos más intrigantes del cinturón principal de asteroides”, esto gracias a que cuenta con una superficie de 165 mil 800 kilómetros cuadrados en los que contiene metales considerados como “preciosos” en nuestro planeta.

Datos recientes recabados por la misma agencia espacial, señaló que lejos de que el asteroide solo esté conformado por metales, se descubrió que cuenta con silicato, mismo material presente en el vidrio y la arena.

“Psyche probablemente esté compuesto de una mezcla de roca y metal, con un volumen compuesto de metal que representa entre el 30 % y el 60 %”, señaló la NASA en un artículo oficial.

This week at NASA, we celebrated 65 years of exploration, hit 100 days in our yearlong simulated Mars mission, and continued preps for our #MissionToPsyche.



Here's what's in store next week. Follow for alerts!



Asteroid sample reveal

Psyche launch

Spacewalk

Eclipse views pic.twitter.com/q9J4En5UAA — NASA (@NASA) October 7, 2023

¿De qué es la misión que envió la NASA al asteroide?

Fue el pasado 13 de octubre de 2023 que la NASA dio a conocer que se lanzó una misión especial para el análisis del asteroide Psyche 16, esto con la finalidad de poder estudiar y analizar por completo la composición del astro así como su trayectoria.

De acuerdo con los científicos de la agencia, se cree que el asteroide tiene un alto contenido de metal y puede ser el núcleo parcial de un planetesimal, un componente básico de un planeta primitivo.

¿A cuánto equivale en dólares el contenido de metales del asteroide?

Información no oficial que está circulando en redes sociales, estima que el Psyche podría contener metales capaces de generar una riqueza de hasta 10 quintillones de dólares, lo cual es suficiente para erradicar la pobreza mundial.

