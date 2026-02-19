NASA no esta preparada para el impacto de asteroides asesinos de planetas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha mantenido bajo vigilancia miles de asteroides no identificados y aunque no existe una amenaza inmediata existen asteroides asesinos de planetas que hay que mantener en el radar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La NASA y los asteroides peligrosos

Mientras la tecnología avanza a pasos agigantados, el espacio sigue guardando secretos y podrían poner en jaque a nuestro planeta.

De acuerdo con The Times, Kelly Fast, oficial de la defensa planetaria de la NASA advirtió sobre un punto ciego y se estima que hay cerca de 25 mil objetos cercanos a la Tierra y solo se conoce el paradero del 40%.

Es decir que hay alrededor de 15 mil cuerpos denominados "asesinos de ciudades", rocas de unos 140 metros de diámetro capaces de provocar devastaciones regionales catastróficas.

El experimento DART

Cabe recordar que en 2022 con el experimento DART se demostró que es posible desviar la trayectoria de una roca chocando naves a 14 mil mph y la Tierra carece de un sistema de respuesta inmediata.

Por otro lado, Nancy Chabot, científica del laboratorio de física aplicada de John Hopkins indicó que no se cuenta con naves de emergencia "listas" en caso de detectar un impacto inminente.

Sin embargo, se tiene previsto el lanzamiento del telescopio espacial NEO Surveyor en 2027 y que es capaz localizar los cuerpos oscuros gracias a sus sensores térmicos.

La amenaza más reciente es el asteroide YR4 que tiene un 4% de probabilidad de chocar contra la Luna en 2032 y la misión es localizar a estos asteroides antes de que ellos nos encuentren a nosotros.

Incredible Views of Jupiter From NASA’s ‘JunoCam’

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.