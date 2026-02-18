Alerta espacial: 15,000 asteroides podrían destruir ciudades y nadie los ha visto

La Tierra estaría indefensa ante la amenaza de 15,000 asteroides destructores de ciudades que aún no han sido detectados, advierte Kelly Fast, oficial de defensa planetaria de la NASA. Según Fast, estos objetos tienen el potencial de causar destrucción en ciudades y representan un desafío significativo para los programas de vigilancia y preparación ante impactos.

Estos asteroides forman parte de los llamados NEO (Near Earth Objects, en inglés), y se refiere a objetos cercanos a la Tierra que podrían cruzar la órbita del planeta.

La NASA ha identificado la mayoría de los asteroides más grandes, pero todavía existe un número considerable de cuerpos más pequeños cuyos movimientos son desconocidos, y que su impacto podría ser devastador a nivel local.

Asteroides destructores de ciudades: ¿Por qué representan un riesgo real?

Los asteroides destructores de ciudades son cuerpos rocosos que son lo suficientemente pequeños para pasar desapercibidos, pero lo bastante grandes como para causar un impacto significativo.

Según un reportaje de The Times Of London y declaraciones de Kelly Fast, oficial de defensa planetaria de la NASA, hay alrededor de 25,000 de estos objetos que pasan cerca de nuestro planeta, y solo se conoce la ubicación aproximada del 40%.

Fast explica que su tamaño intermedio los hace difíciles de detectar incluso con los telescopios más avanzados, ya que acompañan a la Tierra en su órbita alrededor del Sol, lo que impide que reflejen suficiente luz solar para ser identificados fácilmente.

Para reducir esta limitación, los científicos planean lanzar el telescopio espacial “Near-Earth Object Surveyor” el próximo año, diseñado específicamente para identificar y monitorear asteroides destructores de ciudades que podrían representar un riesgo futuro.

De esta forma, aunque la probabilidad de un impacto a corto plazo es baja, la naturaleza del sistema solar hace que las órbitas de estos objetos puedan cambiar con el tiempo, lo que refuerza la necesidad de monitoreo constante y actualizaciones periódicas de sus trayectorias.

¿Cómo la NASA monitorea los asteroides destructores de ciudades?

Para reducir el riesgo, la NASA y otras agencias espaciales utilizan telescopios terrestres y espaciales, radares de alta precisión y modelos de predicción orbital, de acuerdo con NY Post.

La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria también coordina esfuerzos para identificar y evaluar posibles amenazas, así como para desarrollar estrategias de mitigación que puedan desviar o destruir un asteroide antes de su impacto.

Los programas de monitoreo permiten anticipar posibles acercamientos con años o décadas de antelación, ofreciendo tiempo para planificar cualquier acción preventiva.

Sin embargo, como señala Kelly Fast, aún no existe un método probado para neutralizar todos los asteroides destructores de ciudades, especialmente aquellos que aún no han sido detectados.

De esta forma, aunque el riesgo de impacto inminente es bajo, los asteroides destructores de ciudades son una amenaza real que requiere vigilancia constante, inversión en tecnología de detección y preparación científica a largo plazo para proteger la Tierra de posibles desastres.