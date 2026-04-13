UNAM detalla cómo el futbol alterará tu cerebro durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

El futbol no sólo se ve, se siente… y la ciencia lo confirma. Durante eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, millones de personas experimentan emociones intensas que van desde la euforia hasta la tensión extrema.

Lejos de ser una simple reacción, especialistas señalan que se trata de procesos biológicos reales que ocurren en el cerebro y el cuerpo.

De acuerdo con el profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, Víctor Manuel Rodríguez Molina, el balompié activa un auténtico “cóctel neurobiológico” que impacta en las emociones, la conducta y la fisiología de los aficionados.

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El futbol genera un “cóctel neurobiológico” que te impacta con brío a nivel cerebral y corporal, y activa los sistemas de placer, alerta y pertenencia: Victor Rodríguez, de la… — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) April 13, 2026

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¿Por qué el futbol provoca emociones tan intensas?

Cuando tu equipo anota un gol, el cerebro activa su sistema de recompensa, liberando dopamina y endorfinas, sustancias relacionadas con el placer y la satisfacción. Por ello, celebrar una anotación no es sólo un acto social, sino una experiencia profundamente sensorial.

Sin embargo, el futbol también genera estrés. Jugadas como un penal o una expulsión elevan los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, como si el espectador enfrentara un peligro real.

Estudios de la Universidad de Oxford han documentado que los aficionados presentan incrementos significativos de esta sustancia durante partidos importantes, especialmente cuando existe un fuerte vínculo con el equipo.

Además, investigaciones en neurociencia han demostrado que las victorias activan zonas cerebrales relacionadas con la satisfacción, mientras que las derrotas pueden afectar el control emocional.

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Neuronas espejo y reacciones físicas: ¿Por qué gritamos y nos movemos?

Si alguna vez has gritado frente al televisor o incluso simulado patear el balón, no es casualidad. Las llamadas neuronas espejo permiten que el cerebro “imite” los movimientos que observa, generando respuestas físicas como si el espectador estuviera dentro del campo.

A esto se suma la liberación de adrenalina y serotonina, mismas que mantienen al cuerpo en estado de alerta y favorecen la convivencia social. Este conjunto de sustancias crea una sensación de bienestar que explica por qué el futbol resulta tan atractivo y, en muchos casos, adictivo.

No obstante, también puede haber efectos posteriores. Tras partidos cerrados o polémicos, el aumento de cortisol y testosterona puede derivar en reacciones impulsivas o conflictos. Por ello, especialistas recomiendan realizar actividades físicas como caminar para regular las emociones.

Ver futbol con amigos aumenta la emoción y el bienestar

La experiencia futbolística se intensifica cuando se comparte con amigos o familia. Estudios recientes han demostrado que los cerebros pueden sincronizarse durante eventos colectivos, lo que explica por qué los festejos son más eufóricos en grupo.

Además, convivir con otros aficionados puede tener efectos positivos en la salud mental, al fortalecer vínculos sociales y reducir el riesgo de depresión.

En el caso de la selección nacional, este fenómeno se amplifica al generar un sentido de identidad y pertenencia colectiva.

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Mundial y emociones: una experiencia biológica y social

El Mundial no es sólo un torneo deportivo, sino un fenómeno global que conecta a millones de personas a través de emociones compartidas. Incluso llorar, ya sea por alegría o tristeza, forma parte de este proceso natural que ayuda al cerebro a recuperar el equilibrio.

Aunque el futbol puede generar bienestar y fortalecer la convivencia, especialistas subrayan la importancia de mantener el control emocional. Al final, se trata de un juego que debe disfrutarse sin perder de vista la realidad.

Así, cada grito, salto o lágrima frente a la pantalla tiene una explicación científica: el futbol se vive con todo el cuerpo.

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