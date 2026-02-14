¡Para celebrar San Valentín! Captan nebulosa con forma de corazón en la Vía Láctea

Para celebrar el Día del Amor y la Amistad, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) compartió una imagen de la Nebulosa del Capullo que tiene forma de corazón y rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Nebulosa del Capullo en forma de corazón

Esta nebulosa lleva oficialmente el nombre de IC 5146 y es una región de la vía Láctea donde se forman nuevas estrellas. Según la explicación de la NASA, dentro de la nebulosa se encuentra un cúmulo estelar en desarrollo.

Esta sorprendente nebulosa tiene casi 15 años luz de ancho y se eleva en los cielos nocturnos de verano del hemisferio norte. Se encuentra a unos 4 mil años luz de distancia en dirección a la constelación del Cisne.

La Nebulosa del Capullo destaca por su color rojo y brillante gas de hidrógeno provocado por estrellas jóvenes calientes y por la luz estelar reflejada por el polvo en el borde de una nube molecular.

Además, la estrella brillante que se encuentra cerca del centro tiene cientos de millas de años y alimenta el brillo nebular mientras despeja una cavidad en el polvo y gas de formación estelar de la nube molecular.

¿Cómo lograron capturar la imagen?

La imagen se creó usando imágenes ópticas de los astrofotógrafos Michael Adler y Barry Wilson y se añadieron datos infrarrojos de la misión Michael Adler y Barry Wilson. Lo que permitió capturar claramente la nebulosa.

