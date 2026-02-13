Astrónomos hallan dos mundos tipo Tierra en otro Sistema Solar que rompe todas las reglas conocidas del cosmos

Un equipo internacional de astrónomos anunció el descubrimiento de un sistema planetario con planetas similares a la Tierra alrededor de la estrella enana roja LHS 1903, ubicada a 120 años luz de nuestro planeta. El hallazgo fue publicado el 12 de febrero de 2026 en la revista Science y ya es considerado uno de los más sorprendentes de la década.

La investigación reveló cuatro exoplanetas con una configuración inédita, un planeta rocoso cercano a la estrella, dos mundos gaseosos intermedios y, de forma inesperada, otro planeta rocoso en la órbita más externa, algo nunca visto entre los más de 6 mil sistemas conocidos.

¿Qué es el sistema LHS 1903 y cómo está compuesto?

LHS 1903 es una estrella enana roja, el tipo más común del universo. Aunque no es visible a simple vista, alberga cuatro planetas confirmados.

Dos de ellos son rocosos y comparables a la Tierra en densidad, mientras que los otros dos poseen atmósferas gaseosas espesas similares a mini Neptunos, creando una secuencia completamente atípica.

¿Por qué es único este descubrimiento?

Normalmente, los planetas rocosos se forman cerca de las estrellas y los gaseosos más lejos. Nuestro sistema solar sigue ese patrón.

En LHS 1903 ocurre lo contrario, lo que sugiere que los planetas se formaron en diferentes etapas, rompiendo los modelos tradicionales de evolución planetaria.

¿Cómo se descubrió este sistema?

Los primeros planetas fueron detectados por el telescopio TESS de la NASA, mientras que el cuarto fue confirmado por CHEOPS de la Agencia Espacial Europea.

El análisis de tránsitos y densidad permitió conocer su composición y confirmar la extraña arquitectura del sistema.

¿Cuáles son las implicaciones científicas?

Este descubrimiento podría redefinir cómo se forman los sistemas planetarios, especialmente alrededor de estrellas enanas rojas.

Además, abre nuevas posibilidades en la búsqueda de mundos habitables y demuestra que el universo es mucho más diverso de lo que se pensaba.

