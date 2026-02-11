No es el eclipse anular solar: El próximo fenómeno astronómico que deslumbrará a México en marzo 2026

La NASA confirma que el próximo 3 de marzo de 2026 ocurrirá un eclipse lunar total visible en todo México. A diferencia del eclipse solar de febrero, que no s verá en territorio nacional, este evento permitirá observar el satélite en tonos rojizos durante la madrugada.

¿Cuándo es el próximo eclipse que se podrá ver en México?

El eclipse lunar total del 3 de marzo será el primer evento de este tipo observable en México desde 2025. El fenómeno será visible en todo el territorio si las condiciones meteorológicas son favorables, permitiendo seguir el progreso de la sombra terrestre sobre la superficie lunar a simple vista.

Los horarios oficiales y detalles para observar este evento en el Tiempo del Centro (CDMX) son:

Inicio de fase penumbral: El fenómeno arranca a las 02:44 a.m. , cuando la Luna comienza a entrar en la sombra externa de la Tierra.

, cuando la Luna comienza a entrar en la sombra externa de la Tierra. Punto máximo : El satélite alcanzará su mayor oscurecimiento y tono rojizo entre las 05:33 y 05:34 a.m.

: El satélite alcanzará su mayor oscurecimiento y tono rojizo entre las 05:33 y 05:34 a.m. La fase total, momento en que la Luna se aprecia completamente roja, se extenderá por más de una hora.

Este eclipse lunar no requiere protección ocular especial, permitiendo una observación segura y directa sin filtros.

¿Qué diferencias hay entre un eclipse solar y un eclipse lunar?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar y proyectando una sombra sobre una franja específica del planeta. Este fenómeno sucede únicamente durante la fase de Luna nueva y requiere protección visual obligatoria para evitar daños oculares permanentes.

Por el contrario, un eclipse lunar sucede cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, proyectando su propia sombra sobre el satélite natural. Este evento solo es posible en Luna llena, puede observarse de forma segura sin filtros y es visible desde cualquier punto del mundo donde sea de noche.

¿Por qué el eclipse solar de febrero no se verá en México?

La NASA advierte que el eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 no proyectará su sombra sobre ninguna región de México. La trayectoria de la anularidad se limitará a un corredor de 616 km en la Antártida, dejando fuera incluso las fases parciales para el hemisferio norte.

El calendario astronómico de 2026 presenta cuatro eventos principales a nivel global:

17 de febrero: Eclipse solar anular (solo visible en la Antártida y extremo sur de América).

Eclipse solar anular (solo visible en la Antártida y extremo sur de América). 3 de marzo: Eclipse lunar total (visible en todo México y Centroamérica).

Eclipse lunar total (visible en todo México y Centroamérica). 12 de agosto: Eclipse solar total (cruzará Groenlandia, Islandia y España).

Eclipse solar total (cruzará Groenlandia, Islandia y España). 28 de agosto: Eclipse lunar parcial profundo (visible al cerrar el ciclo anual).

Los observadores en México deberán preparar sus cámaras para la noche del 3 de marzo, pues la Luna entrará en la sombra de la Tierra desplazándose hacia el oeste. Debido a que el evento ocurre cuando el satélite está sobre el horizonte, la población podrá disfrutar de la fase total de principio a fin, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.