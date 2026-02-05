Hallazgo histórico: Científicos de la UNAM encuentran un calendario desconocido en el desierto de Sonora

En pleno desierto de Sonora, investigadores de la UNAM identificaron una piedra tallada que, por su diseño y orientación, habría funcionado como un calendario solar de horizonte, una herramienta para observar el recorrido anual del Sol y estructurar la vida social, ritual y agrícola de las comunidades prehispánicas que habitaron la zona.

Desierto de Sonora: pasado agrícola y simbólico

El hallazgo fue documentado por un equipo encabezado por César Villalobos Acosta, director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, quien explicó que la roca representa de forma simbólica “el movimiento del Universo” a partir del trayecto solar.

El desierto de Sonora albergó sociedades complejas, como la Cultura Trincheras, activa entre los años 200 y 1450 de nuestra era. Estas comunidades desarrollaron una vida agrícola sedentaria basada en maíz, frijol y calabaza, además de producir cerámica decorada y un amplio repertorio de arte rupestre.

El Desierto de Sonora.|biologicaldiversity

Durante casi una década de investigación, el equipo universitario recorrió cerca de 140 kilómetros de la costa sonorense e identificó 74 sitios arqueológicos no registrados previamente, con evidencias de ocupación humana continua y adaptación a cambios ambientales de largo plazo.

La Proveedora y el calendario de horizonte

Uno de los sitios más relevantes es La Proveedora, en el municipio de Caborca, un extenso complejo arqueológico que concentra alrededor de mil 500 piedras grabadas y hasta 10 mil motivos rupestres. En este espacio se localiza la roca de basalto interpretada como calendario solar, con dimensiones aproximadas de 1.20 por dos metros y situada a 35 metros sobre la planicie.

Sus características más relevantes incluyen:

Círculos grabados en la parte oriental de la piedra.

Un diseño geométrico superior asociado a la división del año en estaciones.

Repetición del mismo motivo en al menos ocho puntos del sitio, lo que refuerza su significado cultural compartido.

Desde este punto, el observador puede seguir el desplazamiento del Sol entre los solsticios de verano e invierno, así como su paso por el eje central durante los equinoccios, un conocimiento fundamental para anticipar lluvias y definir ciclos agrícolas en un entorno extremo.

Nuevas investigaciones de la UNAM y preservación del sitio

Además de su función práctica, el calendario habría tenido un valor simbólico y ritual, ya que permitía fijar momentos clave para la organización social. Los petrograbados de La Proveedora también muestran figuras humanas, posibles líderes, y representaciones semihumanas con rasgos animales, lo que sugiere una visión compleja del mundo y del orden cósmico.

En colaboración con el Instituto de Geología, la UNAM iniciará un análisis de microcomponentes de la piedra para estimar con mayor precisión la antigüedad de los grabados, con resultados previstos para mediados de 2026.