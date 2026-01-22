Los científicos no dan crédito: inesperado hallazgo subterráneo de seres vivos en pleno desierto

Un hallazgo científico sorprendió a la comunidad internacional tras confirmarse la existencia de una comunidad de seres vivos que prospera bajo uno de los desiertos más áridos del planeta. Investigadores detectaron microorganismos activos en el subsuelo del desierto de Atacama, en Chile, un entorno donde en la superficie casi no hay agua ni señales de vida.

El descubrimiento obliga a replantear cómo y dónde puede desarrollarse la vida en condiciones extremas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Vida oculta bajo el desierto de Atacama

El hallazgo se produjo en el valle de Yungay, una de las zonas más extremas del desierto de Atacama, con precipitaciones anuales inferiores a un milímetro. El equipo científico, liderado por Dirk Wagner, investigador del Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ), excavó a más de cuatro metros de profundidad y encontró una comunidad microbiana activa y organizada.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista científica PNAS Nexus, una de las publicaciones vinculadas a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Los análisis revelaron que estos microorganismos lograron adaptarse a un suelo endurecido, con altas concentraciones de sales y prácticamente sin acceso a agua líquida. Aun así, mantienen procesos biológicos estables desde hace miles de años.

Microorganismos adaptados a condiciones extremas

La comunidad descubierta está compuesta principalmente por actinobacterias, organismos conocidos por su resistencia y su papel en la descomposición de materia orgánica. Según los investigadores, estas bacterias habrían colonizado la zona hace unos 19 mil años, durante un periodo climático más húmedo que permitió su establecimiento inicial.

Entre las adaptaciones más relevantes detectadas en estas formas de vida subterránea se encuentran:

Capacidad para resistir largos periodos sin agua y con temperaturas extremas.

Uso de minerales como halita y yeso para obtener nutrientes esenciales.

Producción de sustancias que les permiten retener humedad en el subsuelo.

Interacciones simbióticas que favorecen la estabilidad del ecosistema microbiano.

Un hallazgo clave para la ciencia y la exploración espacial

El descubrimiento también tiene implicaciones para la astrobiología. La NASA y otros organismos científicos consideran al desierto de Atacama como un entorno comparable a Marte, por lo que estos resultados refuerzan la posibilidad de encontrar vida subterránea en otros planetas.

Además, los investigadores destacan que estas bacterias podrían tener aplicaciones futuras en biotecnología y agricultura en zonas áridas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.