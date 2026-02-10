Histórico hallazgo: capturan a la pitón reticulada más larga del mundo en isla paradisíaca

Una serpiente de dimensiones extraordinarias acaba de romper el récord mundial de longitud. El histórico hallazgo ocurrió en Sulawesi, isla paradisíaca de Indonesia, donde especialistas certificaron a la pitón reticulada más larga del mundo jamás medida oficialmente en estado salvaje.

El ejemplar gigante, una hembra bautizada como Ibu Baron, alcanza 7,22 metros desde la cabeza hasta la cola. El Libro Guinness de los Récords validó las mediciones el pasado 18 de enero, tras un proceso riguroso de documentación científica supervisado por expertos en conservación.

Una serpiente del tamaño de un arco de fútbol

Ibu Baron mide lo mismo que el ancho completo de una portería reglamentaria de fútbol. Los técnicos utilizaron una cinta métrica especial para registrar cada centímetro del cuerpo del reptil, bajo la supervisión de conservacionistas y especialistas en fauna silvestre.

Aunque bajo anestesia el cuerpo de la pitón podría estirarse hasta los 7,9 metros, Guinness decidió no realizar ese procedimiento. La institución acepta únicamente mediciones en estado natural para evitar riesgos innecesarios que comprometan la salud del animal y garantizar la validez científica del registro.

El peso registrado fue de 96,5 kilogramos, equivalente al de un panda gigante adulto. La báscula empleada normalmente se usa para pesar grandes volúmenes de arroz, adaptada especialmente para este propósito. Como la serpiente no consumió alimento recientemente, su peso podría superar los 100 kilos tras una comida abundante.

Un depredador temido por las comunidades locales

Las pitones reticuladas de gran tamaño representan una amenaza real para el ganado, las mascotas y ocasionalmente para niños pequeños. En Sulawesi y otras regiones del sudeste asiático, los habitantes eliminan estos reptiles al detectarlos cerca de zonas pobladas por temor a ataques contra animales domésticos y personas.

La reducción del hábitat natural y la escasez de presas silvestres como cerdos salvajes incrementan los encuentros entre serpientes y humanos. El conservacionista Diaz Nugraha propone leyes más estrictas para proteger simultáneamente a las comunidades y a estos reptiles, preservando también los bosques donde viven.

Guardianas del equilibrio natural en los bosques tropicales

Estos reptiles gigantes cumplen una función vital como depredadores tope en su ecosistema. Su fuerza les permite dominar presas del tamaño de una vaca, lo que regula las poblaciones de herbívoros y mantiene el equilibrio ecológico en los bosques tropicales de Indonesia.

El reconocimiento oficial de Ibu Baron puede transformar la percepción local sobre estas serpientes y fomentar iniciativas de ecoturismo sostenible. Las pitones reticuladas podrían convertirse en símbolo de la biodiversidad de las islas y atraer visitantes interesados en observar vida silvestre en su hábitat natural, beneficiando a las comunidades.