Hallazgo esperanzador: un fármaco chino demuestra eficacia contra el mortal virus Nipah

Un hallazgo esperanzador surge desde los laboratorios del gigante asiático: el fármaco chino VV116, originalmente creado para el covid-19, mostró efectividad contra el virus Nipah , un patógeno letal sin cura conocida, y cobra relevancia tras confirmar dos casos en Bengala Occidental la semana pasada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga al Nipah como una amenaza prioritaria por su tasa de mortalidad, que oscila entre 40% y 75%, sin vacunas ni tratamientos específicos disponibles hasta ahora.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El fármaco chino que demuestra eficacia contra el virus Nipah

El Instituto de Virología de Wuhan, dependiente de la Academia China de Ciencias, reveló los resultados en la revista científica Emerging Microbes & Infections. "Este hallazgo es el primero que demuestra el potencial terapéutico del VV116 contra el virus Nipah", señaló el Instituto de Virología de Wuhan tras concluir los experimentos con dos cepas principales del patógeno, una de Malasia y otra de Bangladesh.

La administración oral del fármaco a dosis de 400 miligramos por kilo de peso corporal elevó la supervivencia hasta 66,7% en los especímenes. El medicamento redujo significativamente la carga viral en pulmones, cerebro y bazo, órganos que el Nipah ataca con mayor agresividad y donde causa el daño más severo en pacientes infectados.

La presentación en píldoras facilita su distribución inmediata entre poblaciones en riesgo, especialmente personal médico y de laboratorio. Los investigadores revelaron: "Puede utilizarse no solo como fármaco preventivo para grupos de alto riesgo, sino también como una opción farmacológica fácilmente disponible para hacer frente a los brotes actuales y futuros del virus Nipah".

Vigonvita Life Science, la empresa biofarmacéutica china que colaboró en la investigación, calificó los resultados preclínicos como "prometedores". La compañía aseguró que monitorea la evolución del brote en India y, de ser necesario, iniciaría ensayos clínicos para evaluar el uso del VV116 como medida preventiva contra esta enfermedad mortal.

virus Nipah|Getty

Los principales síntomas del virus Nipah

Los primeros indicios de infección suelen confundirse con afecciones respiratorias comunes. La transmisión ocurre principalmente por murciélagos frugívoros a través de alimentos contaminados, aunque el contagio entre humanos, aunque menos frecuente, también representa un riesgo considerable para la salud pública.

Síntomas principales del virus Nipah:

Fiebre

Dolor de cabeza

Tos

Dolor de garganta

Dificultad para respirar

Confusión

Alteración del estado de conciencia

Convulsiones

Coma

La complicación más grave es la encefalitis o inflamación cerebral, que puede aparecer días o semanas después del contagio inicial. Los pacientes desarrollan desorientación, convulsiones, pérdida del conocimiento o entran en coma, cuadros neurológicos que explican la elevada letalidad del patógeno y la urgencia de contar con tratamientos efectivos como el VV116.