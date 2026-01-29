Descubierto en 1999 y nuevamente activo: así se manifiesta el virus Nipah en el cuerpo humano

El virus Nipah , descubierto en 1999 en Malasia, ha vuelto a generar preocupación debido a nuevos casos en India. Este virus, conocido por su capacidad de transmitirse entre animales y humanos, puede causar efectos devastadores en el cuerpo humano con síntomas respiratorios y neurológicos potencialmente mortales si no se detecta a tiempo.

¿Cómo afecta el virus Nipah al cuerpo humano?

El virus provoca desde infecciones asintomáticas hasta cuadros respiratorios agudos graves o encefalitis letal en los pacientes infectados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que la enfermedad ataca principalmente el sistema respiratorio y neurológico, con manifestaciones variables según cada caso.

Síntomas del virus Nipah:

Fiebre

Cefaleas (dolores de cabeza)

Mialgias (dolores musculares)

Vómitos

Dolor de garganta

Mareos

Somnolencia

Alteración de la consciencia

Signos neurológicos que indican encefalitis aguda (inflamación grave del cerebro)

El virus de Nipah puede transmitirse a los humanos a partir de animales como murciélagos, cerdos y zorros.|Getty Images

Los casos severos desarrollan neumonía atípica acompañada de complicaciones respiratorias críticas que requieren atención hospitalaria inmediata. La encefalitis y las convulsiones pueden derivar en estado de coma entre las 24 y 48 horas posteriores al inicio de los síntomas neurológicos graves.

El origen y la primera aparición del virus Nipah

El primer brote se registró en Malasia durante 1999, cuando el virus infectó granjas porcinas y animales domésticos en la región. La enfermedad resultó altamente contagiosa entre cerdos, con mortalidad baja en adultos pero devastadora en lechones jóvenes que no resistían la infección.

Se detectó que los murciélagos frugívoros, que consumen frutas, eran los principales transmisores de este patógeno zoonótico. La transmisión a los humanos ocurre cuando se consumen frutas contaminadas por los excrementos de los murciélagos. En algunos casos, los cerdos también actúan como intermediarios en la cadena de contagio.

Recientemente, las autoridades sanitarias de India emitieron alertas por nuevos casos confirmados del virus Nipah. La infección afecta principalmente a aquellos que han estado en contacto directo con los animales infectados, por lo que las autoridades siguen de cerca a más de 190 personas expuestas.