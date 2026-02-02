Muchos lo intentan, pocos llegan; el exclusivo grupo de países que han viajado la Luna

La exploración de la Luna vive un nuevo capítulo, la NASA anunció un retraso en el próximo viaje de astronautas debido a las bajas temperaturas previstas en el sitio de lanzamiento en Florida, un recordatorio de que, más de medio siglo después del programa Apolo, volver a la Luna sigue siendo un reto técnico y climático.

El ajuste en el calendario ocurre mientras el interés internacional por el satélite natural crece y más países buscan hacerse un lugar en la carrera lunar.

Actualmente, solo un país ha logrado llevar seres humanos a la Luna, aunque varias naciones han enviado misiones no tripuladas que han orbitado, alunizado o incluso traído muestras de regreso a la Tierra.

Due to weather, we now plan to fuel our Artemis II Moon rocket on Monday, Feb. 2, at Kennedy Space Center in Florida. With this adjustment, the earliest possible launch date is Sunday, Feb. 8. A launch date will be set after teams have reviewed the results of the wet dress… pic.twitter.com/JHZV8Elqzt — NASA (@NASA) January 30, 2026

¿Qué países han viajado a la Luna con humanos?

Hasta hoy, Estados Unidos es el único país que ha llevado astronautas a la superficie lunar. Entre 1969 y 1972, el programa Apolo permitió que 12 astronautas caminaran sobre la Luna, siendo Apolo 11 el primero y Apolo 17 el último en cerrar esa histórica etapa.

Desde entonces, ningún otro país ha enviado misiones tripuladas al satélite. La NASA busca revertir esa pausa de más de 50 años con el programa Artemis, cuyo objetivo es establecer una presencia sostenida en la Luna y sentar las bases para futuras misiones a Marte; sin embargo, como muestra el reciente retraso, cada lanzamiento depende de ventanas muy precisas y condiciones estrictas.

Países que han llegado a la Luna con misiones no tripuladas

Aunque sin astronautas, varios países sí han logrado llegar a la Luna con tecnología robótica:



La Unión Soviética fue pionera al impactar la superficie lunar en 1959 y fotografiar por primera vez la cara oculta, así como llevar a la perrita Laika, el primer ser vivo en la luna

en 1959 y el primer ser vivo en la luna Estados Unidos ha mantenido una presencia constante con orbitadores y sondas científicas.

con orbitadores y sondas científicas. China se ha consolidado como una potencia lunar con el programa Chang’e, que logró el primer alunizaje en la cara oculta y el regreso de muestras.

con el programa Chang’e, que logró el primer alunizaje en la cara oculta y el regreso de muestras. India

Japón alcanzó un aterrizaje de alta precisión

Corea del Sur e Israel han participado con misiones orbitales y de exploración, aunque con distintos resultados

Artemis y el regreso de astronautas a la Luna

La NASA prepara la misión Artemis, cuyo primer vuelo tripulado alrededor de la Luna podría realizarse no antes del 8 de febrero, tras ajustes por el frío. La agencia cuenta con pocos días al mes para lanzar y cualquier retraso adicional podría mover el despegue semana a semana.

De concretarse, Artemis marcará el regreso de humanos a la órbita lunar y reafirmará el liderazgo estadounidense en la exploración tripulada.

