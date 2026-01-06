No más accidentes; China modifica genéticamente a peces para que no tenga espinas y sean 100% comestibles

Si en algún momento de tu vida te ha tocado cocinar o preparar los pescados para el consumo humano, debes saber que no es una tarea fácil por la cantidad de espinas que tienen. Es por ello que científicos en China se han dado a la tarea de modificar genéticamente a los peces de tipo carpa para que nazcan sin estas vértebras.

De acuerdo con un artículo publicado por la Chinese Academy of Sciences (CAS), el equipo dirigido por el académico Gui Jianfang anunció que lograron editar genéticamente con éxito la raza del pez local conocido como “Zhongke No.6” o “carpa” en México.

Se señaló que este nuevo pez fue diseñado “para la mesa”, esto con la finalidad de reducir riesgos y tareas al momento de la preparación en cocina de este tipo de alimentos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue la modificación genética en los peces carpa para que no tengan espinas?

El artículo publicado en CAS recientemente, señaló que para lograr que este tipo de pez naciera sin espinas, los científicos tuvieron que analizar a detalle el “complejo mapa genético” de la especie para identificar el gen “arquitecto” específico de desarrollar las espinas y resto de vértebras.

Se mencionó que debido a que la carpa gibel tiene múltiples conjuntos de cromosomas, el grupo de científicos tuvieron que utilizar la técnica conocida como “tijera molecular”, esto para realizar el “corte quirúrgico” de la misma.

¿Qué otras modificaciones genéticas se le hicieron a las carpas?

Luego “cortar” la molécula antes mencionada , se logró eliminar eficazmente el desarrollo óseo en los peces, lo cual garantiza que mientras el esqueleto principal del pez se desarrolla con normalidad, “la vía biológica para esas 80 espinas nunca será activa”.

Sin embargo y más allá del tema de las espinas, con estas acciones también se logró aumentar el rendimiento de los peces, así como la resistencia a enfermedades en entornos acuícolas densos.

Auroras boreales tiñen de rojo el cielo de México

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.