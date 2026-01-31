Luna de Nieve: qué significa y por qué será visible en todo el país este 1 de febrero

El cielo de México se prepara para recibir febrero con un fenómeno astronómico especial . La Luna de Nieve ocurrirá el próximo domingo 1 de febrero, visible en todo el país, y representa la primera luna llena del mes, que ofrece un espectáculo natural digno de admirar.

Cada luna llena del año recibe una denominación particular, que refleja las características climáticas y naturales de cada temporada, y convirtiendo cada fase lunar en un evento único para observar desde cualquier rincón del territorio nacional.

¿Qué significa la Luna de Nieve?

La denominación de la Luna de Nieve proviene de las tribus indígenas de América del Norte, quienes nombraron así a esta luna llena por su aparición durante el invierno. En esas latitudes, febrero trae consigo las nevadas más intensas del año, junto con temperaturas extremadamente bajas que caracterizan esta época.

En las regiones norteamericanas donde la nieve cubre vastas extensiones, la luz de la luna llena se refleja sobre el manto blanco de manera espectacular. Este fenómeno visual crea un resplandor único que justifica plenamente el nombre otorgado por las culturas ancestrales a esta fase lunar específica.

La tradición de nombrar las lunas llenas responde a sistemas antiguos de medición del tiempo basados en ciclos lunares de aproximadamente 29.5 días. Civilizaciones como los mayas y olmecas también reconocían la importancia de estos ciclos para organizar actividades agrícolas y ceremoniales a lo largo del año.

La Luna de Nieve. |Getty Images

¿Por qué se podrá ver en todo el país el 1 de febrero?

Este 2026, la Luna de Nieve brillará en la constelación de Cáncer, a diferencia de años anteriores cuando aparecía en Leo. Esta ubicación astronómica particular acerca el fenómeno al cúmulo del Pesebre, un conjunto estelar que puede observarse a simple vista desde México.

El espectáculo lunar será visible después del atardecer en todas las regiones del país, aunque el horario exacto variará según la ubicación geográfica. Aunque México no experimenta las nevadas intensas del norte, los cielos despejados permitirán apreciar este evento astronómico con claridad desde la zona centro hasta las costas.

La combinación de la luna llena con el cúmulo estelar cercano promete ofrecer una vista excepcional para los observadores. No se requiere equipo especializado para disfrutar este fenómeno natural, solo cielos despejados y la disposición para contemplar uno de los eventos astronómicos más esperados del mes.