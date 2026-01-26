Algo extraño rodea a una estrella muerta y tiene desconcertados a los astrónomos

El Observatorio Europeo Austral (ESO) captó una onda de choque alrededor de la estrella muerta RXJ0528+2838 que desafía los mecanismos astronómicos conocidos. El hallazgo genera desconcierto en la comunidad científica al presentar una estructura inexistente en los modelos actuales.

La investigación publicada en la revista Nature Astronomy confirma que esta enana blanca, ubicada a 730 años luz de la Tierra, emite un flujo de material constante sin poseer un disco de acreción. La Universidad de Durham y el Centro Astronómico Nicolaus Copernicus lideran el análisis de este sistema binario que rompe los esquemas estándar de la astrofísica.

¿Por qué la onda de choque en la estrella muerta RXJ0528+2838 desconcierta a la ciencia?

El VLT (Very Large Telescope) detectó una nebulosidad en forma de arco que ha permanecido activa durante al menos mil años. Este fenómeno, denominado onda de proa, carece de un disco de acreción que lo alimente, lo que rompe el esquema estándar de cómo interactúa la materia en sistemas binarios extremos.

🗞️La estrella RXJ0528+2838 es una enana blanca orbitada por una estrella compañera. Este sistema binario es capaz de generar una onda de choque de larga duración sin crear un disco.



La estrella en cuestión es una enana blanca situada a 730 años luz de distancia de la Tierra. Aunque roba material de una compañera similar al Sol, el fuerte campo magnético de la estrella muerta canaliza la materia directamente hacia su superficie sin formar el disco necesario para expulsar tales ráfagas de gas al espacio profundo.

Hallazgos que desafían la imagen estándar de la astronomía

Investigadores de la Universidad de Durham y el Centro Astronómico Nicolaus Copernicus destacan puntos críticos que hacen de este sistema un verdadero enigma:

Emisión persistente: El flujo de material ha sido expulsado de forma constante por un milenio, un tiempo que supera cualquier explicación magnética previa.

El flujo de material ha sido expulsado de forma constante por un milenio, un tiempo que supera cualquier explicación magnética previa. Ausencia de disco: Es el primer sistema detectado que genera una nebulosa espectacular sin contar con un disco de alimentación visible.

Es el primer sistema detectado que genera una nebulosa espectacular sin contar con un disco de alimentación visible. Energía oculta: Los datos sugieren la existencia de una fuente de energía desconocida que actúa como un "motor" para esta onda de choque.

Estrella muerta RXJ0528+2838-|ESO

La Universidad de Warwick colabora en el análisis de este sistema binario, confirmando que la estructura realmente nace de la estrella y no es una nube interestelar ajena. El estudio publicado en Nature Astronomy detalla que este descubrimiento obliga a replantear cómo se mueve la materia en el universo ante la presencia de campos magnéticos extremos.

Para resolver este misterio, la comunidad científica anticipa el uso del próximo Extremely Large Telescope (ELT). Esta herramienta permitirá cartografiar sistemas más tenues y detectar la fuente de energía que, hasta el día de hoy, permanece sin explicación lógica para los astrónomos.