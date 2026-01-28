La relación entre la Luna de Nieve y el calendario chino

El próximo 1 de febrero podremos observar la Luna de Nieve que emergerá del horizonte como un disco gigante rojo que posteriormente se irá volviendo blanco plateado, pero, ¿sabías que marca el inicio de un nuevo año?

Luna de Nieve y el inicio de un nuevo año

En la cultura china, la Luna de Nieve marca el inicio del Año Nuevo Lunar número 4724 que corresponde al Caballo. Este comienzo se celebra con desfiles, festivales pirotécnicos que iluminan los cielos de colores.

Cada mes comienza con la luna nueva y tiene una duración de 29 y 30 días y por ello, el Año Lunar no tiene una fecha fija pues se ubica en la segunda Luna nueva posterior al solsticio de invierno.

¿Por qué se llama Luna de Nieve?

Los nativos norteamericanos la llamaron Luna de Nieve porque ocurre en febrero que es el mes con las nevadas más intensas en el hemisferio norte.

Además, es un símbolo de la crudeza del invierno pues para los cherokees es la Luna de los Huesos o la Luna de Hambre para otras culturas. Para otros era una representación de la fauna como el Águila para los cree o el Oso Negro para los tlingit. Los celtas la llamaban Luna del Hielo, Luna de la Cebada, Luna de Grano o Luna Roja.

Dato curioso

La Luna tiene diferentes fases: Nueva, creciente, gibosa creciente, llena, gibosa menguante y menguante. La órbita de la Luna no es perfectamente circular y su distancia a la Tierra y su velocidad orbital varían ligeramente a lo largo del mes pero la velocidad de rotación de la Luna sobre su propio eje siempre se mantiene constante.

