El misterio detrás de un meteorito que cayó en la Tierra hace 300 años y no cumple con leyes de la física

Hace más de tres siglos, un meteorito llegó desde el espacio y cayó en Alemania, pero hoy se ha convertido en el centro de una investigación científica insólita. Un fragmento de ese meteorito contiene un material cuya conducta física desconcierta a los expertos, ya que no se ajusta a las leyes clásicas de la física de materiales.

El meteorito de Steinbach llegó en 1724, pero fue ignorado por mucho tiempo. Apenas hace unas cuantas décadas llamó la atención por albergar una forma poco común de dióxido de silicio, conocida como tridimita meteórica, un compuesto peculiar que tiene un comportamiento diferente a lo establecido por la física.

Un meteorito fuera de lo común

Normalmente, los materiales siguen patrones predecibles: los cristales y los vidrios responden al cambio de temperaturas de maneras bien conocidas. El problema con la tridimita encontrada en este meteorito es que presenta una respuesta térmica estable, incluso cuando las temperaturas varían ampliamente, algo que no encaja en ninguna de las categorías convencionales de materia.

Los investigadores han realizado pruebas que muestran que la estructura interna del material es única, situándose entre el orden cristalino y el desorden del vidrio, lo que podría explicar su comportamiento anómalo frente al calor. Esa característica intermedia es clave para entender por qué las leyes habituales de conductividad térmica no aplican del todo en este caso.

Este hallazgo no solo confirma teorías científicas anteriores sobre materiales con propiedades híbridas, sino que también abre la puerta a nuevas formas de entender cómo se comporta la materia en condiciones extremas fuera de la Tierra .

