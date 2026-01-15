Un asteroide del tamaño de un autobús se aproxima a la Tierra y activa monitoreo espacial

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por su traducción del inglés) confirmó que se encuentra monitoreando un asteroide de dimensiones comparables a un autobús que se desplaza hacia las proximidades de la Tierra a una velocidad superior a las 38,500 millas por hora.

El seguimiento es realizado por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS, por su traducción del inglés), una división especializada que analiza la trayectoria de cuerpos espaciales que podrían representar algún nivel de riesgo para el planeta.

Aunque el objeto no representa una amenaza inmediata, su alta velocidad y tamaño han generado atención entre los científicos, quienes utilizan sistemas avanzados de observación para calcular con precisión su recorrido y descartar posibles impactos.

El #asteroide ☄ 2026 AZ2 con velocidad de 18.0 ㎞/s hoy a las 05:51 estará a 349947.98 ㎞ de la Tierra

Información: https://t.co/8CS9zyYUiD

OJO: Orbita entre la tierra y la luna.#meteorito — Asteriodes Cercanos (@AsteroidesCerca) January 15, 2026

¿Qué significa que la NASA monitoree un asteroide cercano a la Tierra?

Cuando un cuerpo espacial es clasificado como objeto cercano a la Tierra, significa que su órbita lo acerca a una distancia que amerita vigilancia constante, de acuerdo con The Sky Live . La NASA mantiene un registro permanente de estos asteroides para evaluar cualquier cambio en su trayectoria.

Este tipo de monitoreo permite detectar con anticipación posibles riesgos y emitir alertas tempranas si se identificara alguna probabilidad de impacto. En la mayoría de los casos, los asteroides observados pasan a distancias seguras.

El trabajo del CNEOS es clave para la protección planetaria, ya que combina datos astronómicos, cálculos orbitales y modelos predictivos que ayudan a comprender el comportamiento de estos cuerpos celestes.

¿Existe peligro por el asteroide que viaja a más de 38,500 millas por hora?

De acuerdo con los expertos, la velocidad de un asteroide no implica necesariamente un peligro inmediato. Lo determinante es la distancia de paso y su trayectoria exacta respecto a la Tierra.

En este caso, los científicos señalaron que el objeto se mantendrá a una distancia segura, aunque continuará siendo observado como parte de los protocolos habituales de vigilancia espacial.

La NASA subraya que este tipo de anuncios forman parte de un ejercicio de transparencia y prevención, destinado a mantener informada a la población sobre fenómenos astronómicos que, aunque llamativos, no representan una amenaza directa.