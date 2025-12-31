La NOAA avierte una tormenta solar en vísperas de Año Nuevo, prevén auroras y alerta tecnológica

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) mantiene bajo vigilancia una posible tormenta solar asociada con recientes erupciones en la superficie del Sol. El evento coincide con el cierre del Año Viejo y la llegada del Año Nuevo, lo que convierte el cambio de calendario en un fenómeno astronómico de alto interés.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El monitoreo se realiza desde el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC), que observa un incremento de actividad solar propio del pico del ciclo de 11 años.

El Sol despide el año con una actividad inusual

Las llamaradas y expulsiones de masa coronal detectadas avanzan por el espacio y podrían interactuar con el campo magnético terrestre.

Este encuentro genera perturbaciones temporales que modifican el entorno electromagnético del planeta durante varios días.

Riesgos leves para tecnología, no para la salud

Las autoridades prevén posibles interferencias en GPS, radio de alta frecuencia y servicios satelitales.

No existe riesgo directo para las personas, ya que la atmósfera protege al planeta de la radiación más intensa.

Auroras como regalo de Año Nuevo

La colisión de partículas solares con la atmósfera puede producir auroras visibles en regiones donde normalmente no aparecen.

Este fenómeno convierte el inicio del año en un espectáculo natural poco frecuente para observadores del cielo.

¿Qué esperar en los próximos días?

Los expertos anticipan una intensidad leve a moderada y un impacto controlado en infraestructura.

La NOAA continuará emitiendo reportes diarios para informar sobre cualquier cambio relevante.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.